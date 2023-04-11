Всього з початку року зміцнення гривні вже наблизилося до 7%.

За перший тиждень квітня гривня ще більше посилилася, продовжуючи тренд першого кварталу на зближення готівкового курсу з офіційним.

Про це йдеться у фінансовому тижневику інвестгрупи ICU.

"Готівковий курс гривні в системно важливих банках зміцнився за минулий тиждень ще на піввідсотка - до 37,2 – 38,0 грн/дол, але з розширенням спреду між курсами купівлі-продажу - на 4 копійки. Всього з початку року зміцнення гривні вже наблизилося до 7%", - йдеться в повідомленні.

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Аналітики компанії відзначають, що, за даними НБУ, в березні на роздрібному ринку було придбано 1,82 млрд дол. іноземної валюти, що більше, ніж у попередні місяці. Але зріс продаж валюти - до 1,39 млрд дол., тому в цілому баланс роздрібного ринку покращився: чиста купівля валюти скоротилася до 0,43 млрд дол. проти 0,5 млрд дол. у лютому і 0,56 млрд дол. у січні.

"Поліпшення балансу готівкового ринку відбувається за рахунок великих обсягів продажу валюти, тоді як в цілому обсяги покупки зберігаються на тому ж рівні – 1,8 млрд дол. на місяць. Але значний приплив готівкової валюти на ринок сприяє ще більшому зміцненню гривні і зближенню курсів в касах банків з курсами для карткових розрахунків і офіційним курсом", - сказано в тижневику.

Курс під час війни

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва 10 квітня зміцнився на 5 копійок – до 37,85 грн/дол. Щодо євро курс гривні зміцнився на 10 копійок і становить 41,00 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна було за курсом 37,20 грн за дол., євро - 40,25 грн за євро.

11 квітня 2023 року курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва залишився на рівні попереднього показника – 37,85 грн/дол. Щодо євро курс гривні також не змінився і становив 41,00 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна було за курсом 37,30 грн за дол., євро - 40,40 грн за євро.

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