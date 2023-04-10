Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,20 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 5 копійок – до 37,85 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 10 копійок і становить 41,00 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,20 грн за дол., євро - 40,25 грн за євро.

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Курс в умовах війни

У травні 2022 року в Україні скасували обмеження на встановлення курсу. У липні Національний банк послабив офіційний курс гривні до 36,57 грн/дол.

Директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозує, що пожвавлення валютного ринку буде короткочасним. Експерт вважає, що валюта може знизитися на 2-3%, до 37,3-38 грн/дол.

Аналітики інвестгрупи ICU відзначають, що готівковий курс гривні збільшив зміцнення з початку року до 6% і продовжує зростання.

Раніше експерти прогнозували, що курс долара в Україні в квітні коливатиметься в межах 37-39 грн/дол.

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