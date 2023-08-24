"Норнікель" став найбільшою металургійною компанією агресора, яка відкрила представництво в Еміратах після початку війни.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну, в ОАЕ спостерігається наплив російських компаній, торговців товарами та експатів, які шукають прихистку від санкцій.

Як повідомляє Bloomberg, однією з таких компаній став російський "Норнікель", який відкрив офіс в Дубаї. Таким чином "Норнікель" став найбільшою металургійною та гірничодобувною компанією агресора, яка відкрила представництво в Об'єднаних Арабських Еміратах після вторгнення в Україну.

"Норнікель" зареєстрований під назвою Greenwich Holdings Limited в Дубаї. "Новий холдинг, який поки має невелику команду і юриста в якості директора, може з часом розширитися, оскільки компанія розглядає деякі торгові та адміністративні функції з Дубая", - йдеться в повідомленні.

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Як йдеться в матеріалі, інші російські товарні фірми також ввели присутність в ОАЕ, намагаючись згладити свою закордонну діяльність.

"Норнікель"

Найбільший у світі виробник нікелю та паладію. Володіє найбільшими запасами нікелевої руди. Виробляє також платину, мідь, срібло, золото, кобальт та інші кольорові метали.

Війна в Україні та російські олігархи

Станом на 6 лютого 2023 року під санкціями РНБО опинилися 200 російських компаній. Йдеться про компанії російської державної корпорації "Росатом", які причетні до "відчуження" Запорізької атомної електростанції на користь країни-агресора.

14 червня 2023 року стало відомо про те, що частину російських компаній вивели з-під санкцій. Повідомлялося, що Міжнародний інтернет-реєстратор RIPE NCC видалить примітку "санкції" зі своєї бази даних і почне приймати нові заявки на членство.

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