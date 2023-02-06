За ініціативи Служби безпеки запроваджено санкції проти 200 російських компаній, які намагаються "забрати" в України Запорізьку АЕС.
"Президент України Володимир Зеленський підтримав ініціативу СБУ та ввів у дію рішення РНБО України про запровадження економічних санкцій щодо російської корпорації "Росатом" та 199 компаній, що входять в структуру цієї корпорації. Обмежувальні заходи діятимуть протягом наступних 50 років і стосуватимуться усіх фінансово-економічних операції даних установ", - сповістили в прес-центрі Служби безпеки України.
Як свідчать матеріали української спецслужби, компанії російської державної корпорації "Росатом" залучені до "відчуження" Запорізької атомної електростанції на користь країни-агресора.
Зокрема, в СБУ є докази, які свідчать, що співробітники ДК "Росатом" та супутніх компаній корпорації:
- взяли на себе контроль над технологічними та управлінськими процесами на ЗАЕС;
- сприяють підключенню атомної електростанції до російської енергетичної системи;
- намагаються легалізувати роботу ЗАЕС на Росію за рахунок створення фейкових російських компаній (АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" та ФГУП "Запорожская АЭС"), що включені в структуру ДК "Росатом".
Санкції проти атомників з РФ
Російські окупаційні угруповання здійснили силове захоплення Запорізької АЕС у березні 2022 року. 5 жовтня, на сайті Кремля був опублікований "указ" президента РФ Володимира Путін про "привласнення" Запорізькій АЕС.
5 лютого було оприлюднено указ президента України Володимира Зеленського щодо введення в дію рішення РНБО про запровадження санкції. Сповіщалося, що під санкції потрапляють, зокрема, державна корпорація з атомної енергії "Росатом", Акціонерне товариство "Атомний енергопромисловий комплекс", Акціонерне товариство "Русатом автоматизовані системи управління".
У 2022 році президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до генерального директора ДК "Росатом" Олексія Лихачова.