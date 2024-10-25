Безлімітна лудоманія: чому обмеження НБУ не вплинули на роботу нелегальних казино

Обмеження на суми переказів з картки на картку, запроваджені НБУ, мали благородну мету, але її не досягли. Приміром, нелегальні казино навчилися легко обходити заборону.

З 1 жовтня Національний банк України запровадив ліміт на перекази з картки на картку у розмірі 150 тисяч гривень на місяць. Основною метою цього рішення стала боротьба з нелегальним азартним бізнесом або, принаймні, його суттєве обмеження. Проте всі ці заходи не принесли бажаного результату.

Як НБУ з ігроманія боровся

Ігроманія стала значною проблемою в Україні, особливо серед військових. Багато захисників країни, отримавши бойові виплати, потрапляють у пастку цієї залежності. Не рідко у ломбардах можна побачити техніку, яку військові здають у спробі відігратися . Президент України Володимир Зеленський визнав цю проблему і в квітні 2024 року видав указ із кроками для зменшення шкоди від азартних ігор.

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Одним із головних завдань для НБУ було перекриття фінансових потоків до нелегальних казино, які працюють без належних ліцензій та не сплачують податки. Крім того, такі казино не дотримуються правил відповідальної гри, не встановлюють часові обмеження та не блокують гравців, які втрачають контроль над своїми витратами.

Нелегальні казино працюють через мережі карток, які шахраї отримують від людей. Клієнти казино переказують гроші на ці картки, а також отримують виграші через них. Такі операції виглядають як звичайні перекази між фізичними особами, і це робить їх важкими для виявлення.

Спроби закрити сайти казино неефективні, адже вони швидко з’являються знову. Заборона переказів і виведення коштів на ігрові рахунки могла б позбавити нелегальні казино можливості функціонувати. Однак рішення НБУ щодо встановлення ліміту на перекази з картки на картку, хоча й мало на меті зменшити масштаби цієї діяльності, виявилося недостатнім.

У пошуку винних головне не вийти на себе

Нацбанку не вдалося досягти своєї мети: запровадження лімітів не спрацювало. Щоб в цьому переконатися, достатньо зайти на сайт якогось з нелегальних казино: stawki.bet, bet2fun, CoinsGame чи будь-які інші. Часто вони користуються одними і тими ж способами поповнення, із ідентичним інтерфейсом. Можна припустити, що фінансові послуги різним казино надають одні й ті ж люди.

Заходимо на один із таких сайтів і намагаємося зробити поповнення на 600 грн. Нам пропонують переказати їх на картку 5167803281535240. Це MASTERCARD DEBIT GOLD, видана Ощадбанком.

Спробуємо більшу суму, одразу 15 тис грн. Цього разу нам пропонують поповнити картку 4790729923552152. Це VISA CREDIT GOLD, знову ж таки Ощадбанк.

Цікаво, що саме карток цього банку, який довгий час очолював нинішній голова НБУ Андрій Пишний, зараз найбільше серед дропів. А далі, ще "цікавіше": в переліку способів поповнення з’явився навіть IBAN.

Річ у тім, що такі платежі не потрапляють під обмеження. Тож проблема для шахраїв лише в тому, щоб привчити клієнтів, які звикли до переказів на карту, до нового способу поповнення. І, схоже, їм це вдається.

Отже, заходимо в цей розділ, намагаємося створити переказ і нам пропонують відправити свої кровні гроші на рахунок UA603052990262086400970038925. Це - поточний рахунок фізичної особи в іншому державному банку, Приватбанку.

Виходить, держава, з одного боку, декларує боротьбу з дропами і закриває можливість переказів між фізособами, а з іншого - сама допомагає шахраювати з податками і виманювати гроші, в тому числі з військових, за допомогою державних банків. Історія не виглядає непомітною. Але дивує, що вона залишається непомітною для НБУ, зокрема його керівника Андрія Пишного.