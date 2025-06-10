У Держслужбі зайнятості розповіли, на який розмір допомоги можуть розраховувати безробітні українці.

Кількість українців, які отримують допомогу по безробіттю, станом на кінець травня становить 40,7 тисячі. Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.

"Зараз максимальний розмір допомоги по безробіттю складає від 3,6 до 8 тисяч гривень. Мінімальну суму станом на кінець травня отримували майже 1,2 тисячі безробітних, максимальну – майже 11 тисяч", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найчастіше виплати допомоги Служби зайнятості отримували люди, які втратили роботу у Дніпропетровській області – майже 4 тисячі, у Харківській – 2,6 тисячі та Полтавській – 2,5 тисячі.

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При цьому найменше безробітних, яким були передбачені подібні виплати, з реєстрацією у Херсонській області – 380 людей та у Закарпатській – трохи більше 800 шукачів роботи.

У Держслужбі зайнятості додали, що станом на кінець квітня кількість осіб, які отримували допомогу по безробіттю, становила більше 41 тисячі, на кінець березня – 42 тисячі, на кінець лютого та січня – по 45 тисяч. Тобто за півроку кількість отримувачів такої допомоги скоротилася.

Дефіцит робочої сили в Україні

Україна має проблеми через дефіцит робочої сили. Голова "Офісу міграційної політики" Василь Воскобойник повідомляв, що Україна може стати привабливою для трудових мігрантів із Центральної Азії, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії, оскільки в цих регіонах заробітні плати нижчі, а знайти роботу значно важче.

Раніше повідомлялося, що в 2024 році середній рівень безробіття в Україні знизився до 14,3%, тоді як у 2023 році він становив 17,4%, а в 2022-му - 18,5%.

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