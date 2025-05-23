На його думку, частину проблем також можна вирішити за рахунок внутрішньої міграції.

Україна має проблеми через нестачу робочої сили, каже голова "Офісу міграційної політики" Василь Воскобойник.

В коментарі для статті УНІАН він висловив думку, що країна може стати привабливою для трудових мігрантів із Центральної Азії, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії, оскільки в цих регіонах заробітні плати нижчі, а знайти роботу значно важче.

За словами Воскобойника, Україна також може зацікавити трудових мігрантів, які працювали в Євросоюзі, але втратили роботу через скорочення, чи біженців із країн, охоплених конфліктами. Втім, він додає, що на глобальному ринку праці Україна наразі не є конкурентною через війну, інфраструктурні ризики та правову невизначеність:

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"Проте це не означає, що залучення іноземних працівників неможливе. Ми можемо бути цікаві працівникам з країн із нижчим рівнем життя чи обмеженими можливостями легального працевлаштування. Але для цього необхідна нова міграційна стратегія, орієнтована на залучення трудових ресурсів з інших країн".

Так, частину проблем можна вирішити без іноземців, а за рахунок внутрішньої міграції та тих, кого раніше брати на роботу не хотіли. Експерт з міграції наполягає, що перенавчання є головною вимогою часу. За його словами, досі немає дієвої програми, яка б направила ці процеси у вигідне країні русло. Адже навіть внутрішньо переміщені особи не дуже бажають перенавчатися та розширювати свій світогляд.

"Це показник високої соціальної інерції. Люди не готові змінюватися, навіть коли зміни диктує сама реальність. У містах - перенасичення освітніх кадрів і брак технічного персоналу, в селах - дефіцит будь-яких кваліфікованих кадрів. Низька мобільність безробітних - одна з найбільших перешкод для збалансування ринку праці", - додав Воскобойник.

Нестача робочої сили в Україні

Нагадаємо, через повномасштабну війну значна частина населення виїхала за кордон. Крім того, країна стикається з демографічною кризою.

На думку експертів, щоб забезпечити відновлення економіки та конкурентоспроможність на міжнародному ринку, Україна в найближчі роки, ймовірно, відкриватиме можливості для залучення іноземних працівників.

За даними Центру економічної стратегії, у 2024 році середній рівень безробіття знизився до 14,3%, тоді як у 2023 році він становив 17,4%, а в 2022-му - 18,5%.

Експерти наголошують, що брак працівників посилив конкуренцію між роботодавцями, що, своєю чергою, сприяло зростанню реальних заробітних плат - навіть у порівнянні з довоєнним рівнем.

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