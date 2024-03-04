Найбільша криптовалюта світу цього року зросла на 50%, більша частина зростання припадає на останні кілька тижнів.

Найбільша за ринковою капіталізацією криптовалюта біткоїн 4 березня перевищила позначку в 64 тисячі доларів та досягла свого дворічного максимуму.

Як повідомляє Reuters, на початку азіатського дня біткоїн досяг 64 285 доларів, що є найвищим показником з кінця 2021 року, і підвищився на 2% за останню сесію – 63 850 доларів. Рекорд, встановлений у листопаді 2021 року, становить 68 999,99 доларів.

Зазначається, що криптовалюта зросла на 50%, і більша частина зростання припадає на останні кілька тижнів, коли різко зріс обсяг торгів біткоїн-фондами, зареєстрованими в США.

Відео дня

Менший конкурент – Ethereum – піднявся на спекуляціях про те, що незабаром у нього також можуть з’явитися біржові кошти, що стимулюватимуть приплив. З початку року він зріс на 50%, хоча в понеділок він становив 3490 доларів, що трохи менше ніж за два роки, досягнуті минулого тижня.

Біткоїн – останні новини

На початку 2024 року відбулась ключова подія для сектору цифрових активів - американські регулятори схвалили біржові фонди, що інвестують в біткоїн. Таким чином інвестори можуть отримати доступ до токенів через брокерські рахунки.

Наприкінці лютого повідомлялося, що біткоїн на шляху до найбільшого місячного приросту за більш ніж три роки. Це викликано стрімким надходженням готівки в біржові фонди.

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