Загальна кількість біткоїнів обмежена 21 мільйоном, з яких 19 мільйонів вже видобуто.

Найбільша за ринковою капіталізацією криптовалюта біткоїн на шляху до свого найбільшого місячного приросту за більш ніж три роки, який викликаний стрімким надходженням готівки в біржові фонди.

Як повідомляє Reuters, схвалення та запуск біржових фондів спотових біткоїнів у США цього року відкрили клас активів для нових інвесторів і знову розпалили ажіотаж, який зник, коли ціни обвалилися під час "криптозими" 2022 року.

Зазначається, що біткоїн востаннє зріс на 3,4%, до 63 933 доларів США, що є найвищим показником з кінця 2021 року. При цьому щомісячний приріст біткоїна становить понад 47%, що є найбільшим показником із грудня 2020 року.

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Крім того, зростання біткоїна потягнуло за собою й Ефір. У середу менша криптовалюта вперше з квітня 2022 року перевищила 3500 доларів США, а востаннє зросла на 4,3%, до 3466 доларів США, що призвело до зростання в лютому до 52%.

За словами аналітика брокерської компанії IG Markets Тоні Сикамора, імпульс у біткоїнах свідчить про ймовірний прорив у 69 тис. доларів. Це означає, що біткоїн може перевищити свій рекорд, встановлений у листопаді 2021 року.

Пропозиція біткоїнів обмежена 21 мільйоном, з яких 19 мільйонів вже видобуто.

Біткоїн – останні новини

У січні 2024 року відбулась знакова подія для сектору цифрових активів. Американські регулятори вперше схвалили біржові фонди, які інвестують безпосередньо в біткоїн. Це розширить доступ до найпопулярнішої криптовалюти.

28 лютого повідомлялося, що котирування найбільш популярної в світі криптовалюти перевищили 60 тисяч доларів. Таким чином у 2024 році біткоїн зріс у ціні більш ніж на 40%.

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