У лютому 2024 року популярна криптовалюта зросла у ціні на 32%.

У вівторок, 27 лютого, біткоїн досяг дворічного максимуму. Вартість головної криптовалюти сягнула 57 036 доларів за монету, що стало найвищим показником з кінця 2021 року на тлі того, що великі гравці активно купують криптовалюту. Менший конкурент – Ethereum – перевищив 3200 доларів вперше з 2022 року, пише Reuters.

Зазначається, що біткоїн зріс більш ніж на 10% за дві сесії, чому посприяла інформація, опублікована 26 лютого криптоінвестором і фірмою-розробником MicroStrategy, що вона нещодавно придбала близько 3000 біткоїнів на суму 155 мільйонів доларів.

Також популярність біткоїна пов’язана нещодавнім схваленням у США біржових фондів (ETF), які повинні інвестувати безпосередньо в біткоїн.

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"Пропозиції дуже багато, але попит, який вивільняють спотові ETF у США, здається, невблаганний", – сказав керівник відділу партнерства в Азії компанії Keyrock Джастін д'Анетан.

Головним стимулом зараз є квітнева подія, що призвело до зменшення біткоїна вдвічі. Цей процес призначений для уповільнення випуску біткоїнів, пропозиція яких обмежена 21 мільйоном, з яких 19 мільйонів вже видобуто, шляхом скорочення винагороди за виробництво токенів вдвічі.

Стрімкий ріст біткоїна

У лютому 2024 біткойн зріс у ціні на 32%, досягнувши найбільшого місячного приросту з січня 2023 року. У середині лютого курс біткоїну, найбільш популярної криптовалюти в світі, перетнув рубіж у 51 тис дол.

У січні 2024 року американські регулятори вперше схвалили біржові фонди, які інвестують безпосередньо в біткоїн. Це стало знаковою подією для сектору цифрових активів вартістю близько 1,7 трильйона доларів, що розширить доступ до найпопулярнішої криптовалюти.

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