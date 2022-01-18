Фахівці інвестиційної компанії спрогнозували подальше зниження курсу головної криптовалюти до $30 тис.

Біткоїн був, є і залишається найвідомішою й найдорожчою криптовалютою у світі. У 2021 році цифрова монета досягла нового історичного максимуму. Втім, початок нового року почався для біткоїна з оновлення рекорду дешевизни.

Фахівці однієї з найбільшої у світі інвестиційної компанії Invesco Ltd. припустили, що актив може продовжити дешевшати, унаслідок чого до кінця року його курс впаде до $30 тис. Про це компанія повідомила у своєму переліку "неймовірних, але можливих" результатів 2022 року.

За їхніми словами, зниження котирувань з листопадового історичного максимуму $69 тис. до поточних рівнів близько $42 тис. точно відповідає шаблону бульбашки. Траєкторія нижче передбачає втрату активом 45% вартості протягом наступних 12 місяців після зеніту фінансової манії.

Шаблон також передбачає, що бульбашки зазвичай здуваються протягом наступних двох років. Тому нескладно припустити падіння біткоіни нижче $30 000 до кінця року – заявили експерти.

При цьому вони визнали, що помилилися з прогнозом на 2021 рік, коли передрекли падіння біткоїна нижче $10 тис., а головна криптовалюта світу при цьому встановила історичний максимум вартості вище $69 тис. Свій промах фахівці Invesco пояснили тим, що біткоїн, схоже, проходить через серію бульбашок.

18 січня курс біткоїна знизився до $41,7 тис., тобто за добу він подешевшав на 2,4%. Тимчасове зниження ціни може бути показником того, в майбутньому діджитал-актив очікує зростання.

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Раніше аналітики попередили про появу так званого "хреста смерті" на графіку біткоїна, який зазвичай передує зниженню вартості активу. Припускається, що патерн може утворитися приблизно між кінцем лютого або початком березня поточного року.

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