Ринок криптовалют переживає найгірший початок року у своїй історії, а його беззмінний лідер оновлює багатомісячні мінімуми.

Біткоїн був, є і залишається найвідомішою й найдорожчою криптовалютою у світі. У 2021 році цифрова монета досягла нового історичного максимуму. Проте 2022 рік почався для біткоїна з оновлення рекорду дешевизни.

Максимально ціна біткоїна підіймалася до майже 69 тисяч доларів за монету. З того часу вартість активу опустилася більш ніж на 42%: станом на 14 січня 18:00 по Києву біткоїн торгується на рівні в $43,1 тис.

І це далеко не межа, стверджує популярний криптоаналітик Ларк Девіс. Експерт попередив своїх підписників у твіттері про появу так званого "хреста смерті" на графіку головної криптовалюти, який зазвичай передує зниженню вартості активу.

Девіс нагадав, що "хрест смерті" формувався на графіку першої криптовалюти вісім разів за всю історію існування активу. Останній раз він був помічений в червні минулого року. Тоді вартість біткоїна впала до $28 тисяч вперше з січня 2021 року (падіння на 56% від максимуму в $64 тис., встановленого активом в травні минулого року).

Читайте такожПродавати чи тримати: експерти розповіли, що буде з біткоїном і Ethereum найближчим часомАналітик припустив, що патерн може утворитися приблизно між кінцем лютого або початком березня поточного року. До речі, раніше Пітер Брандт, один з найвпливовіших людей в криптовалютному ком'юніті, також намагався застерегти покупців біткоїна від лову "спадного ножа" на тлі безперервного падіння головної криптовалюти.

Аналітики також назвали, які криптовалюти вичерпали потенціал зростання, а також монети, здатні подорожчати в короткостроковій перспективі.

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