Це найнижчий показник з вересня 2021 року.

Масові протести, які спалахнули на заході Казахстану, почали набирати обертів. На тлі цього в країні погіршується ситуація з економікою.

На це вже відреагувала головна криптовалюта світу – біткоїн. У ніч на 6 січня BTC оновив свій тримісячний антирекорд, впавши нижче $43 тис. за монету.

Станом на 12:00 за Києвом перша криптовалюта торгується на рівні в $42,8 тис., за короткий час вона подешевшала більш ніж на 7%. Своєю чергою капіталізація активу скоротилася до $816 млрд, за даними Coinmarketcap.

Друга найбільша криптовалюта у світі Ethereum (або ефір в народі) за добу обвалилася ще сильніше – на 7,3%, до $3,500. Загалом в топ-5 впали всі криптовалюти і за межами головної п'ятірки ситуація ідентична. Падає навіть Chainlink, яка до цього була найбільш торговельною криптовалютою на ринку, і криптою, яка найшвидше росте за кількістю використання в смарт-контрактах.

Після того, як Китай в першій половині 2021 року оголосив незаконними всі криптовалютні операції, багато великих китайських криптодобувних компаній іммігрували в Казахстан – цьому сприяла і географічна близькість, і невисока вартість електроенергії в країні

А вже в серпні Казахстан вийшов на друге місце у світі за майнінгом головного цифрового активу, забезпечуючи близько 18% загального видобутку біткоїна. Перше місце займають США.

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Але заворушення, які спалахнули на початку місяця, нині супроводжуються відключенням електрики та інтернету, що, своєю чергою, уповільнює видобуток біткоїна і знижує доходи майнерів. Експерти прогнозують, що на тлі такої нестабільної ситуації майнери можуть почати залишати країну, а загалом ситуація несприятливо позначиться на глобальному хешрейті головної криптовалюти світу.

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