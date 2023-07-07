Благородна справа ризик: банки радують сміливців відсотками на депозитах

В українських банках зараз спостерігаються найвигідніші за останні роки відсотки на депозитах. Враховуючи легкість відкриття та обіцяну захищеність вкладів, можливо, зараз саме час застрибнути в останній вагон, адже вже незабаром ставки можуть взяти курс на зниження.

Банківські депозити в Україні є одним з найпопулярніших способів заощадження та примноження своїх коштів. Інші способи інвестицій досі не можуть похвалитися такою ж поширеністю і доступністю.

Відкрити депозит зараз можна не виходячи з дому у кілька кліків смартфона – банківські мобільні додатки мають зручний функціонал, що дозволяє одразу побачити всі можливі варіанти розміщення коштів та проаналізувати, який дохід вони принесуть.

До того ж, сміливців, які обирають цей шлях зберігання грошей, має заспокоювати те, що під час воєнного стану в Україні усі депозити захищаються Фондом гарантування вкладів у повному обсязі - у разі ліквідації банку кожен вкладник має отримати повну суму вкладу, а не обмежену у 200 тисяч гривень, як це було раніше.

Після того, як у червні 2022 року Національний банк різко підвищив облікову ставку (показник, що визначає відсоток, під який регулятор надає кредити комерційним банкам) – з 10 до 25%, - фінустанови поступово почали радувати своїх клієнтів процентами на вкладах. Сьогодні вони перебувають на піку – депозитні ставки є найвигіднішими за останні роки. Навіть вищими, ніж до початку повномасштабної війни.

Балів в очах потенційних вкладників депозитам додає й те, що якщо минулого року гроші знецінювалися швидше, ніж могли накопичитися за відсотками, то зараз ситуація змінилася. Якщо за підсумками 2022 року інфляція сягнула аж 27%, то у травні 2023 – сповільнилася до 15,3 процентів. А зростання ставок одночасно зі зниженням інфляції дає можливість захистити свої заощадження від знецінення та навіть примножити їх.

При цьому, плануючи майбутні накопичення, майте на увазі, що процентний дохід за депозитом оподатковується. Так, з відсотків за вкладом вираховується податок на доходи фізичних осіб (18%) та військовий збір (1,5%).

Стійкість національної банківської системи, доведена протягом півтора року великої війни, разом із гарантуванням повного відшкодування вкладів дозволяє населенню збільшити довіру до фінустанов.

Так, станом на травень 2023 року громадяни та бізнес вже віднесли до українських банків майже 2 трильйони гривень! Це на третину більше, ніж минулого року, та майже вполовину більше, ніж станом на початок травня 2021-го (а загроза повномасштабного російського вторгнення тоді ще навіть не висіла у повітрі).

З цієї суми вклади тільки фізичних осіб сягнули 942 мільярдів гривень, і більше половини з них (63 відсотки) громадяни зробили у національній валюті.

Довіра до рідної гривні

Українська гривня останнім часом відчутно зміцнила свої позиції у готівковому сегменті, і це знижує попит на іноземну валюту. Замість того, щоб бігати по обмінниках у пошуках доларів та євро, банки рекомендують громадянам звернути увагу на гривневі депозити, які повертають собі привабливість.

Як зазначив голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов, депозитні програми, зокрема з терміном розміщення гривні від 6 місяців до 1 року, є одним з пріоритетних напрямків на друге півріччя цього року з огляду на сприятливий економічний прогноз в країні, а також плани НБУ з поступового послаблення існуючих валютних обмежень.

"Завдяки ефективним заходам НБУ з популяризації гривні, як надійної валюти для збереження та примноження статків, в Україні створені майже оптимальні для воєнного стану умови для подальшого розвитку депозитних гривневих програм", - сказав Мамедов.

За його словами, коли НБУ запровадив тримісячні депозитні сертифікати під 25% (вони дають можливість банку розмістити вільні кошти в Нацбанку під відсотки), комерційні банки змогли змінити пріоритети із залучення коштів громадян на більш тривалі у часі вклади (від 6 місяців до 1 року). Також фінустанови отримали можливість суттєво поліпшити прибутковість таких вкладів: так, станом на початок червня максимальні ставки за депозитами терміном розміщення від 9 місяців до 1 року досягли 20-21 відсотка.

Мамедов також висловив впевненість, що у другому півріччі гривня буде надалі зміцнюватися: очікується, що готівковий курс обмінних пунктів знизиться до рівня офіційного курсу валют.

Станом на зараз середній готівковий курс гривні у банках складає 37,3 гривні за долар, і більшість експертів не бачать факторів, які б могли б призвести до знецінення національної валюти у найближчій перспективі.

Що пропонують банки

Відсотки за депозитами різняться від банку до банку, але, в цілому, тенденції до поступового зростання притаманні всім фінустановам. Якщо ще станом на початок березня середні ставки за вкладами на 6-12 місяців становили трохи менше 14 відсотків, то зараз вони сягають 15 відсотків і вище.

Найбільші проценти банки зараз пропонують за депозитами на 6 місяців – вони перевищують відсотки за річними вкладами, тому клієнти, які не наважуються розмістити свої кошти на довгий строк, можуть обрати для себе цей варіант.

Голова правління "Юнекс Банку" Іван Світек зазначив, що середня ставка за шестимісячними гривневими вкладами серед ТОП-20 найбільших українських банків за останні три місяці зросла на 2% - до 15,25 процентів річних. Але найбільшими ставками можуть похвалитися саме невеликі фінустанови за межами "великої двадцятки".

"Невеликі фінустанови вже достатньо давно досягли максимально можливих з точку зору економічної раціональності ставок на рівні 20-21 відсотків річних. Такий розрив пояснюється виключно конкурентними чинниками. Боротьба за клієнта більш гостра саме серед банків за межами ТОП-20", - пояснив банкір у коментарі агенції УНІАН.

І це справді так. У невеликих банках ставки за 6-місячними вкладами сягають 19-21 відсотків, в той час як великі і більш популярні серед населення пропонують лише, в середньому, 10,5-12%. Зважаючи на те, що усі вклади гарантуються у повному обсязі, громадяни зараз можуть обрати саме невеликий банк, аби отримати максимальну дохідність.

Світек також розповів, що у травні українці найбільше за останні півроку надавали перевагу вкладам саме у гривні: за місяць сума коштів у банках на рахунках фізичних осіб збільшилася на 14,2 мільярди гривень. При цьому банкір зазначив, що найважливішим є те, що збільшився обсяг коштів саме на безвідкличних депозитах, які не передбачають зняття коштів до закінчення терміну вкладу.

"Частка вкладів на вимогу в гривні скоротилася з пікових 72% у грудні минулого року до 67 відсотків на початку червня", - сказав він.

Саме таких результатів й намагався досягти НБУ, ухвалюючи рішення спочатку про підвищення облікової ставки, а потім посилення норм резервування для коштів зі строком розміщення менше 93 днів та запровадження тримісячних депозитних сертифікатів з дохідністю 25 процентів річних.

Щастя не триватиме довго

На жаль, поточні великі відсотки за депозитами у недалекому майбутньому можуть взяти курс на зниження. Причина – можливе зниження облікової ставки Національним банком, яке може відбутися вже незабаром.

Так, знижувати облікову ставку регулятор може почати вже у липні або у вересні, – згідно з даними останнього засідання Комітету з монетарної політики НБУ. Таку можливість вважають реальною більшість членів комітету, а троє з одинадцяти вже були готові ухвалити таке рішення у червні.

"Більшість членів Комітету з монетарної політики вважають можливим зниження облікової ставки на 1-2 відсоткових пункти, починаючи з липня або вересня. Вони погодилися, що в разі подальшого, більш стрімкого, ніж прогноз, уповільнення інфляції, відповідного поліпшення очікувань і збереження достатнього обсягу міжнародних резервів НБУ зможе перейти до циклу зниження облікової ставки без ризику втрати привабливості гривневих активів", – повідомили у Нацбанку.

Члени комітету очікують, що до кінця року ставка знизиться з поточних 25-ти до 20-21 відсотків. У свою чергу, за прогнозами голови правління "Глобус Банку" Сергія Мамедова, це може призвести до зниження процентів за вкладами на приблизно 3-4%.

Голова правління "Юнекс Банку" Іван Світек додав, що значно більше, ніж облікова ставка, на відсотки за депозитами впливають додаткові монетарні рішення регулятора.

"З одного боку, ми маємо запровадження тримісячних депозитних сертифікатів з доходністю на рівні облікової ставки, що дали змогу банкам розміщувати залучені у населення кошти та отримувати прибуток. З іншого - зобов’язання формувати резерви (тобто фактично заморожувати частину залучених коштів) для вкладів на вимогу та залишках на картках і поточних рахунках. Це змусило банки обмежити відсотки по таких залишках та збільшити доходність вкладів від 3 місяців", - сказав банкір.

Відтак, за його словами, зниження облікової ставки, за умови збереження інших складових монетарної політики, призведе до моментального перегляду відсотків за депозитами щонайменше тими банками, які зараз пропонують клієнтам найбільш вигідні умови.

"З цієї точки зору відкриття зараз вкладу з метою зафіксувати високу ставку на визначений термін – цілком слушна стратегія", - радить Світек.

Вдалий час для відкриття депозиту

Голова НБУ Андрій Пишний заспокоює, що попри очікуване зниження облікової ставки банки продовжать пропонувати населенню вигідні умови.

За його словами, прогнозована облікова ставка ще довго буде перевищувати банківські відсотки за депозитами. До того ж, регулятор планує продовжити операції із депозитними сертифікатами, як мінімум, до квітня 2024 року, що також стимулюватиме фінансові установи пропонувати високі проценти.

У будь-якому разі, якщо ви маєте вільні кошти та не боїтеся покластися на вітчизняну банківську систему, зараз дійсно вдалий час розглянути наявні на ринку пропозиції. Розмістити гроші можна у будь-якому банку, умови якого вас влаштують, і для цього навіть необов’язково відвідувати відділення – все можна зробити онлайн.

Також можна обрати можливість знімати гроші до закінчення терміну вкладу – процентна ставка при цьому буде трохи нижчою, проте для декого можливість повернути гроші за будь-якої необхідності стане важливою гарантією спокою.

Економічна ситуація в Україні, попри жорстоку війну, що триває, покращується – Нацбанк прогнозує подальше сповільнення інфляції та, хоча і скромне, але зростання ВВП, і для курсу гривні експерти не бачать серйозних загроз. Тому можна розглядати банки як доволі безпечний та вигідний інструмент розміщення коштів під невеликий, але дохід.

Катерина Жирій