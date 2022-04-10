Країна досі отримує мільярди доларів від експорту нафти й палива.

Дефолт Росії уперше в XXI столітті видається неминучим.

Про це пише Bloomberg.

Казначейство РФ призупинило перерахування боргових коштів у доларах США з рахунків країни в американських банках. Крім того, Росія, порушивши правила за двома облігаціями, заплатила трейдерам в рублях замість доларів.

І хоча деякі аналітики сумнівалися, що глибока фінансова і політична ізоляція режиму Путіна дозволить Росії довго уникати дефолту, дані щодо страхового покриття боргу тепер дають майже 90% імовірність дефолту протягом 12 місяців, згідно з останнім дослідженням ICE Data Services.

До всього цього вчора агентство S&P знизило рейтинги Росії в іноземній валюті до "вибіркового дефолту".

Водночас країна досі отримує мільярди доларів від експорту нафти й палива, що фактично захищає крихку економіку агресора.

Хоча аналітики й стверджують, що швидкого відновлення економічного становища Росії уже не буде через кількість запроваджених санкцій.

"Путін своїми діями в Україні перейшов Рубікон. Росія буде у стані дефолту, можливо, десять років. Це означає відсутність доступу до міжнародних ринків капіталу, високу вартість займу навіть у китайців, відсутність інвестицій, відсутність зростання, низький рівень життя. Це жахлива перспектива для РФ і росіян", - висловився стратег Bluebay Asset Management Тім Еш.

З початку року у Росії найбільше зросли ціни на: цукор (53%), сіль (18%), маргарин (14%), капусту (85%), цибулю (63%), моркву (53%).

Ціни у Росії зростають і на непродовольчі товари. Зокрема, на прокладки ціни зросли на 24%, підгузки і пральний порошок – на 20%, мило – 17%. Ліки у середньому подорожчали на 15-20%.

Війна Росії проти України

Росія вторглась на територію України вранці 24 лютого, супроводжуючи наступ авіаударами по військових об’єктах.

Після невдалих спроб захопити столицю війська агресора зосередилися на терорі місцевого населення. Повідомляється про випадки розстрілів, зґвалтування, переслідування й катування у низці тимчасово захоплених окупантами міст і сіл.

Наприкінці березня розгромлені українськими захисниками ворожі сили були змушені покинути Київську і Чернігівську області. Наразі обидва регіони повністю зачищені від армії РФ.

Російське командування перегруповує війська для наступу зі сходу. Розвідка вважає, що РФ спробує захопити Маріуполь і рухатися далі на південь.

При цьому наступ в районі Донбасу, за інформацією радника глави ОП Олексія Арестовича, вже почався.

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