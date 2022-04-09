Москва не зможе виконати свої зобов'язання перед іноземними власниками боргу.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України міжнародне рейтингове агентство S&P знизило рейтинги Росії в іноземній валюті до "вибіркового дефолту".

Москва не зможе виконати свої зобов'язання перед іноземними власниками боргу. Про це повідомляє Reuters.

По суті, Росія може зіткнутися з першим суверенним зовнішнім дефолтом більш ніж за століття.

"В цей час ми не очікуємо, що інвестори зможуть конвертувати рублеві платежі в долари, еквівалентні спочатку належним сумам, або що уряд конвертує ці платежі протягом 30-денного пільгового періоду", — зазначає агентство.

S&P і рейтинг дефолту:

S&P присвоює вибірковий рейтинг дефолту, коли вважає, що боржник вибірково не виконав свої зобов'язання по конкретному випуску або класу зобов'язань, але продовжить своєчасно виконувати свої платіжні зобов'язання по інших випусках або класам зобов'язань.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

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