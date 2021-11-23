На думку експерта курс долара зупиниться на позначці 26,8 грн/$.

До кінця листопада курс долара в Україні наблизиться до позначки у 27 грн/$.

Такий прогноз озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб, повідомляє "Обозреватель".

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На думку експерта курс долара зупиниться на позначці 26,8 грн/$. Як пише видання, на вартість валюти впливатиме, в тому числі ситуація в енергетиці.

"На найближчий тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень поблизу 26,8 грн. Готівковий долар в банках буде торгуватися по 26,7/26,9 грн", – пояснив експерт.

Курс на 23 листопада:

Національний банк України на вівторок, 23 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,66 грн/дол., тобто гривня ослабла на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на кінець листопада:

Експерти прогнозують, що до кінця листопада курс долара коштуватиме орієнтовно 27 гривень.

Автор: Олена Коваленко