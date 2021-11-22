Національний банк України на вівторок, 23 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,66 грн/дол., тобто гривня ослабла на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 30,06 грн/євро, тобто гривня ослабла на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.
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Міжбанк:
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,68/26,70 грн/дол., до євро - на рівні 30,08/30,10 грн/євро.
Курс на 22 листопада:
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,57 грн/дол., тобто гривня ослабла на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Прогноз на кінець листопада:
Експерти прогнозують, що до кінця листопада курс долара коштуватиме орієнтовно 27 гривень.