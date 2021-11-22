Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,06 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 23 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,66 грн/дол., тобто гривня ослабла на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 30,06 грн/євро, тобто гривня ослабла на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,68/26,70 грн/дол., до євро - на рівні 30,08/30,10 грн/євро.

Курс на 22 листопада:

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,57 грн/дол., тобто гривня ослабла на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на кінець листопада:

Експерти прогнозують, що до кінця листопада курс долара коштуватиме орієнтовно 27 гривень.

Автор: Катерина Жирій