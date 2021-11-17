Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,00 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 18 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,51 грн/дол., тобто гривня ослабла на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 30,00 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,42/26,44 грн/дол., до євро - на рівні 29,90/29,92 грн/євро.

Курс на 17 листопада:

Національний банк України на середу, 17 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,41 грн/дол., тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на найближчий час:

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський переконаний, що протягом листопада курс долара триматиметься високих позицій і коштуватиме орієнтовно 27 гривень.

Автор: Катерина Жирій