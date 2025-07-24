В НБУ запевнили, що рішення щодо покриття дефіциту бюджету на 2026 рік буде знайдено.

Україна потребує від міжнародних партнерів гарантій фінансування на 2026 рік в обсязі близько 13 мільярдів доларів. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.

"Ми критично потребуємо міжнародної фінансової підтримки і в достатньому, і в ритмічному обсязі. Тобто цей ризик не виник сьогодні, він існував і раніше. Так, ми розуміємо, що 2026 рік наразі передбачає отримання, і наші очікування на цьому власне базуються, 35 млрд доларів зовнішнього фінансування, з яких 22 млрд доларів підтверджені. Решта на сьогоднішній день ще потребує відповідних перемовин", - повідомив голова регулятора.

За його словами, пошук рішення триває і "є підстави вважати, що відповідне рішення буде знайдено". При цьому питання емісії гривні для покриття дефіциту не розглядається.

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"Чи передбачає Національний банк відкриття емісійного каналу покриття бюджетного дефіциту? Ні, не передбачає. Ми припинили емісійне фінансування бюджетного дефіциту на початку 2023 року", - наголосив Пишний.

За його словами, НБУ доклало зусиль для відновлення функціонування ринку внутрішнього боргу та вжило низку заходів, які дають "підстави нам говорити, що в нас є відповідний внутрішній резерв".

"Крім того, уряд завжди може розглянути із свого боку відповідні варіанти, пов'язані із можливим переглядом витратної частини (держбюджету, - УНІАН) або пошуком додаткових джерел фінансування", - додав Пишний.

Фінансування України - останні новини

22 липня очільник Міноборони Денис Шмигаль заявив, що Україні на наступний рік потрібно щонайменше 120 млрд доларів на оборону.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз терміново шукає шляхи покриття дефіциту бюджету України на 2026 рік у розмірі до 19 мільярдів доларів через зменшення американської підтримки та віддалення перспектив припинення вогню у війні.

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