У МВФ вважають, що Україні не потрібні додаткові кошти від партнерів, але є нюанс.

Євросоюз терміново шукає шляхи покриття дефіциту бюджету України у 2026 році у розмірі до 19 мільярдів доларів з огляду на зменшення американської підтримки та віддалення перспектив припинення вогню у війні, повідомляє Financinal Times.

Зазначається, що обговорюються різні варіанти підтримки: зокрема, надання військової підтримки Україні у вигляді позабюджетних грантів, виділення Києву кредитів з існуючої схеми підтримки "Великої сімки" на суму 50 мільярдів доларів, а також використання заморожених активів Росії.

"Зростає занепокоєння щодо наступного року, і багато зацікавлених сторін, які розраховували на угоду про припинення вогню в цьому році, змушені перерахувати свої витрати, оскільки розуміють, що діра у фінансуванні залишається, як би вони не намагалися її залатати", - розповів виданню європейський високопосадовець, який бере участь у перемовинах.

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Також блок обговорює українську пропозицію зараховувати витрати на підтримку України до цільових показників витрат на оборону ЄС.

"Замість того, щоб дублювати можливості, європейські союзники могли б співфінансувати українські сили, розглядаючи це як послугу, яку Україна надає для посилення континентальної безпеки", - зазначається у пропозиції України, яку отримали європейські союзники.

Із такою думкою частково погоджується один з високопоставлених європейських дипломатів.

"Очевидно, що військова підтримка України, яку надають країни-члени ЄС - це кошти не лише на оборону України, але й на оборону Європи, і частина цих коштів, звичайно, буде зарахована як витрати на оборону", - зауважив дипломат.

Видання зазначає, що в разі продовження бойових дій наступного року, додаткова потреба України у зовнішньому фінансуванні, за офіційними оцінками української сторони, становитиме щонайменше 8 мільярдів доларів. Ця сума може зрости до 19 мільярдів доларів в разі припинення траншів від США чи інших партнерів.

Водночас, за оцінками МВФ, фінансові потреби України на наступний рік покриті, але це за умови, що війна закінчиться цього року або в середині 2026 року - за сценарію, який Україна та ЄС не поділяють.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва відмітила, що Фонд оцінить, чи потрібна Україні додаткова зовнішня фінансова допомога.

Зовнішнє фінансування та війна в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна веде перемовини з партнерами про фінансування дефіциту бюджету 2026 проку. Зі свого боку, МВФ заявив про збереження винятково високих ризиків для України.

Зі свого боку, Міністерство фінансів при підготовці бюджетної декларації враховувало два сценарії, один з яких передбачає, що російсько-українська війна може тривати увесь наступний рік.

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