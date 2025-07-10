Ці кошти підуть на надання невійськової допомоги Україні.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп заявив, що його країна виділить 300 мільйонів євро на підтримку відновлення України у 2025 і 2026 роках.

Видання Bloomberg пише, що в межах цього пакета заходів уряд Нідерландів у 2025 році витратить 52 мільйони євро на відновлення енергетичної інфраструктури та систем водопостачання в Україні. Ще 30 мільйонів євро виділять на підтримку голландських компаній та організацій, що сприяють відновленню та сталому розвитку країни.

Зазначається, що ці кошти лише частина приблизно 500 мільйонів євро, раніше виділених Нідерландами на надання невійськової допомоги Україні.

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"Економіка і суспільство України повинні залишатися на плаву, тому що це допомагає країні в її боротьбі. По суті, це фронт за фронтом", - заявив дипломат на Конференції з відновлення України в Римі.

Міжнародна допомога Україні - останні новини

30 червня Україна отримала від Канади близько 1,7 млрд доларів (2,3 млрд канадських доларів) у рамках ініціативи ERA. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів.

10 липня Україна отримала 1 мільярд євро від Європейського Союзу за рахунок доходів від заморожених російських активів.

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