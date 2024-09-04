Пишний заявив, що відмова від дрібної розмінної монети не планується.

Голова НБУ Андрій Пишний запевнив, що в Національному банку зараз не планують випускати банкноту номіналом у 5000 гривень і проводити деномінацію дрібної монети.

В інтерв'ю LIGA.net його запитали про те, чи буде банкнота номіналом у 5000 гривень (умовний еквівалент 100 дол. США).

"Поки що ми не плануємо цього. Вважаємо, що на сьогодні наявні номінали повністю відповідають поточній ситуації", - відповів він.

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Пишний також заявив, що відмови від дрібної розмінної монети теж не планується.

"Щодо деномінації - це окреме питання, яке ми постійно аналізуємо, з огляду на обіг монет, поки що такого рішення немає", - сказав він.

Випуск нових грошей в Україні

Жодних додаткових витрат ні з державного бюджету, ні з бюджету Національного банку України на розробку ескізів і карбування нових монет "крок", які змінять "копійку", не буде. Про це написав голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, дискусія, яку кілька місяців точилася переважно в середовищі науковому, вийшла в середовище громадськості, "за двері наукових установ і музеїв".

"Дерусифікація у сфері грошового обігу як частина більших змін, які проходить країна, позбуваючись впливу Росії, потребує нашої уваги. Усе українське, чого нас позбавили і що ми пізнаємо наново - потребує нашої уваги", - наголосив Пишний.

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