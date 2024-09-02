Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,46 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 3 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,10 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

В свою чергу щодо євро національна валюта посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 45,46 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,19/41,21 грн/дол., євро – 45,60/45,61 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

2 вересня готівковий курс долара до гривні в банках України знизився на 5 копійок – до 41,40 грн за долар в середньому. Продати долар можна в середньому за курсом 40,96 грн, євро – 45,35 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 2 вересня знизився на 5 копійок і складає 41,35 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,32 грн, євро – 45,87 грн.

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, курс долара в Україні восени на міжбанку перебуватиме в межах коридору купівель/продажів 41,00-41,70 грн/дол., а на готівковому ринку - від 40,90 до 42 грн/дол.

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