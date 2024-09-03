Жодних додаткових витрат ні з державного бюджету, ні з бюджету Національного банку України на розроблення ескізів та карбування нових монет "шаг", які змінять "копійку", не буде. Про це у Facebook написав голова НБУ Андрій Пишний.
За його словами, дискусія, яку кілька місяців велася переважно в середовищі науковому, вийшла в середовище громадськості, "за двері наукових установ та музеїв".
"Дерусифікація у сфері грошового обігу як частина великих змін, які проходить країна, позбуваючись впливу Росії, потребує нашої уваги. Усе українське, чого нас позбавили і що ми пізнаємо наново - потребує нашої уваги", - підкреслив Пишний.Відео дня
Він зазначив, що навколо цього питання виникло "чи не найбільше маніпуляцій і фантазій".
"Відповім одразу всім, хто вже жонглює цифрами, якимись міфічними мільйонами мільярдів. Жодних додаткових витрат на розроблення ескізів та карбування "шагів" не буде. Ні з державного бюджету, ні з бюджету НБУ. Нові монети перебуватимуть в обігу паралельно з копійками. І це також дасть можливість уникнути додаткових витрат на утилізацію "копійок" і виготовлення "шагів" на їх заміну", - наголосив голова НБУ.
Зміна назви розмінних монет в Україні: що відомо
Днями голова Національного банку Андрій Пишний повідомив, що в Україні зникнуть "копійки", натомість з'явиться монета під назвою "шаг". За його словами, це робиться для відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродженню національних традицій у грошовому обігу України.
Як сказав Пишний, така назва для розмінної монети як "копійка" фактично є символом московської окупації.
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