Зазначається, що "під ударом" не тільки рахунки в банках, а й електронні гаманці та облікові записи в системі електронного адміністрування ПДВ.

З банківських рахунків українців можуть списувати кошти, але це можливо за наявності податкових заборгованостей. При цьому кошти можуть списати за рішенням суду або без, якщо податки не сплачуються протягом 90 днів.

У Державній податковій службі України пояснили, що першочергово списати кошти можуть тільки за рішенням суду. При цьому "під ударом" не тільки рахунки в банках, а й електронні гаманці та облікові записи в системі електронного адміністрування ПДВ.

Водночас як виняток без суду кошти можуть списати, якщо протягом 90 днів громадянин не виконує податкові зобов'язання. Водночас цей захід не може бути застосовано, коли заборгованість перед державою не перевищує податкового боргу.

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Податкова служба наголосила, що ця схема списання коштів є не просто попередженням, а вимогою до негайного вирішення проблеми. Щоб уникнути проблем, українцям рекомендують регулярно перевіряти свої податкові зобов'язання та дотримуватися термінів їх виконання.

Довідка УНІАН. Податковий борг - податкове зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), узгоджене платником податків або встановлене судом (господарським судом), але не сплачене в установлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання.

Примусове стягнення боргів в Україні

6 травня 2023 року набрав чинності Закон 3048-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану".

При цьому, під час дії воєнного стану всі боржники, на кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунка на суму, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох мінімальних розмірів заробітної плати.

Зі свого боку приватний виконавець, кандидат юридичних наук Андрій Авторгов пояснив, що ніхто не стягуватиме більше, ніж визначено законом.

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