Йдеться про три види податків.

Харкову дозволили звільняти бізнес від податків. Про це у своєму виступі на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад України повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Говорячи про підтримку Харкова та Харківської області в умовах постійного російського терору, Шмигаль розповів про впровадження трьох додаткових кроків.

"Перше - це можливість зниження податкового навантаження. Зокрема, для Харкова. Рішенням уряду ми сьогодні дозволили місцевій владі звільняти бізнес від місцевих податків", - заявив він.

Очільник уряду пояснив, що йдеться про три види податків: єдиний податок, орендна плата та плата за майно.

"Недоотримані доходи будемо компенсовувати з державного бюджету. Це і Харкова стосується, але і для всіх інших територій це також діє, ми це зробили універсальним механізмом", - зауважив Шмигаль.

Він також повідомив про рішення уряду щодо термінового забезпечення Харкова мобільними модульними котельнями, когенераційними установками та генераторами для багатоповерхівок.

"Ми розуміємо, що відбувається в Харкові, і маємо вже зараз готуватися до зими. Протягом двох тижнів відповідна програма має бути подана, і ми маємо розпочати спільно з партнерами цю роботу невідкладно", - розповів прем’єр.

Крім того, зазначив Шмигаль, в ухваленому сьогодні розподілі субвенцій на облаштування безпечних укриттів школам Харківщини виділяється 500 млн грн.

Конгрес місцевих та регіональних влад

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав регіони з найскладнішою ситуацією. За його словами, це - Харківська, Одеська, Миколаївська та Запорізька області. Він закликав інші регіони виявляти максимум солідарності з ними.

"Перемога є нашим абсолютним пріоритетом. Її складові - підтримка наших воїнів та реабілітація ветеранів, безпека населення та захист критичної інфраструктури, стимулювання розвитку економіки, підвищення ефективності управління та євроінтеграція", - зауважив Єрмак.

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