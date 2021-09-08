При цьому регулятор підкреслив важливість законодавчого регулювання обігу віртуальних активів в середині країни.

Віртуальні активи не будуть засобом платежу в Україні, бо єдиним законним засобом платежу в Україні є гривня.

Про це повідомили у Національному банку України, коментуючи на офіційній Facebook-сторінці ухвалений депутатами у другому читанні та в цілому законопроект "Про віртуальні активи".

"Віртуальні активи не будуть засобом платежу в Україні. Законним засобом платежу в Україні є гривня. Національний банк здійснює емісію національної валюти, відповідає за її купівельну спроможність і захищеність, регулює обіг та розрахунки з нею. Завдяки цьому центральний банк може здійснювати ефективну монетарну політику та забезпечувати монетарний суверенітет України", - йдеться у повідомленні.

При цьому регулятор підкреслив важливість законодавчого регулювання обігу віртуальних активів в Україні.

Читайте такожВ Україні триває подорожчання долара"Технологічні інновації, пов’язані з віртуальними активами, мають відкрити багато перспективних можливостей, зокрема щодо поліпшення доступу до фінансових послуг, посилення конкуренції на ринку платіжних послуг, сприяння залученню інвестицій тощо", - йдеться в повідомленні.

8 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про віртуальні активи, що передбачає законодавче врегулювання ринку цифрових активів.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, законопроект передбачає комплексне регулювання відносин в частині створення, випуску в обіг віртуальних активів, укладення та виконання угод з ними.

Автор: Богдан Слуцький