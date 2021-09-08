Закон передбачає комплексне регулювання відносин в частині створення, випуску в обіг віртуальних активів, укладення та виконання угод з ними.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про віртуальні активи, що передбачає законодавче врегулювання ринку цифрових активів.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття проекту закон "Про віртуальні активи" (№3637) у другому читанні та в цілому проголосували 276 народних депутатів.

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Згідно з пояснювальною запискою до документа, законопроект передбачає комплексне регулювання відносин в частині створення, випуску в обіг віртуальних активів, укладення та виконання угод з ними.

"Метою законопроекту також є забезпечення комплексного законодавчого врегулювання принципів функціонування ринку віртуальних активів, зокрема, забезпечення уніфікованого підходу до організації торгівлі віртуальними активами ... Крім того, закон сприятиме розвитку інфраструктури ринку віртуальних активів, забезпечення його відкритості та ефективності", - йдеться в пояснювальній записці.

Закон про віртуальні активи:

2 грудня 2020 року Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про віртуальні активи, який передбачає законодавче врегулювання ринку таких активів.

Визнання біткоїна законним платіжним засобом:

7 вересня 2021 року Сальвадор першим у світі визнав біткоїн законним платіжним засобом.

Електронна гривня: що відомо

Національний банк в кінці 2016 року почав дослідницький проект щодо можливого впровадження е-гривні - національної валюти на основі технології блокчейн.

В рамках тестування були випущені в обіг електронні гривні в еквіваленті 5 тис. грн, в даний час вже погашені, для тестування операцій між електронними гаманцями.

21 лютого 2020 року голова НБУ Яків Смолій заявив про те, що Національний банк України має відпрацьовану технологічну модель випуску цифрової гривні, але поки не прийняв остаточне рішення про такий випуск.

6 квітня 2021 року Національний банк продовжив перехідний період на врегулювання питань, пов'язаних з випуском електронної гривні до 15 червня 2021 року.

Автор: Богдан Слуцький