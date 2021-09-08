З кінця минулого року середня сума кредиту виросла на 9% – з 4059 до 4417 гривень.

За перше півріччя 2021 року українськими мікрофінансовими організаціями (МФО) було видано 7 152 636 швидких кредитів на суму 31,6 млрд грн, що на 43% більше, ніж в першому півріччі 2020 року, коли загальна сума позик склала 22 млрд грн.

Про це повідомив сервіс для роботи з відкритими даними Опендатабот.

"Кількість виданих в Україні кредитів зростає рік від року: у 2019 році щомісяця в середньому видавалося 982,5 тис. кредитів, у 2020 – 1 млн кредитів, а у 2021 видається вже 1,2 млн", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також продовжує збільшуватися загальна сума невиплачених боргів за мікрокредитами – її зростання з початку року склало 6,5%. На цей час українці винні мікрофінансовим організаціям 14,9 млрд грн за простроченими кредитами.

Читайте такожВ Україні зареєстрували перші п’ять колекторських компанійЗ кінця минулого року середня сума кредиту виросла на 9% – з 4059 до 4417 грн.

Мікрокредитування – один з основних видів мікрофінансування, що полягає у видачі невеликих кредитів людям, які не мають доступу до традиційного банкінгу з різних причин.

Мікрокредитування слід відрізняти від грошей до зарплати, які призначені не для фінансування бізнесу, а на покриття поточних видатків фізичних осіб.

Автор: Богдан Слуцький