За його словами, вищий тариф українці не змогли б платити, а лише б збільшували свої борги.

Ціни на електроенергію для населення можуть зрости на 25-30%, тому що більші розцінки українці не зможуть платити.

Про це сказав директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в ефірі телемарафону.

"Він (тариф - УНІАН) можливо підвищиться, якщо б у нас був нормальний ринок, з урахуванням платоспроможного попиту, який можуть платити громадяни - на 25-30% виріс би. Наврядчи більше, тому що просто люди більше не змогли платити", - сказав експерт.

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За його словами, вищий тариф українці не змогли б платити, а лише б збільшували свої борги.

При цьому, Омельченко додав, що ціни 5-6 грн за кв-год, про які казали деякі чиновники можуть дозволити собі лише європейські споживачі.

"У зв’язку і низьким платоспроможним попитом населення навряд чи населення здатне платити європейську ціну", - пояснив він.

Тарифи на світло в Україні - що відомо

24 березня уряд продовжив дію механізму покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії, яким регулюється тариф на електрику для населення, до 30 квітня.

Раніше голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Костянтин Ущаповський зазначав, що уряд розробляє програму, яка дозволить після опалювального сезону повернутися до питання підвищення тарифів на комунальні послуги. А радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко визнав, що розглядається декілька концепцій підвищення тарифів на електроенергію для населення. За його словами, один із варіантів ринкові тарифи - наразі 5-6 грн за кіловат-годину.

Довідка УНІАН. Вже багато років в Україні відкладають болюче питання підняття тарифів на електроенергію для населення: суттєво вони не змінюються з березня 2017 року.

Наразі для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 гривні за кіловат-годину при споживанні до 250 кіловат та 1,68 гривень – у разі споживання понад 250 кіловат-годин на місяць

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