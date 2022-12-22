На що найбільше зростуть ціни у 2023 році та як до цього пристосуватися

У зв’язку з руйнівною війною ціни на товари і послуги суттєво зросли. Урядовці та експерти говорять про продовження цієї тенденції і в 2023 році. УНІАН намагався розібратися, що найбільше може подорожчати та як нам до цього пристосуватися.

Продовження повномасштабної руйнівної війни, яку веде проти нашої миролюбної України агресивна путінська Росія, негативно вплинула як на загальні цьогорічні економічні показники країни, так і на платоспроможність кожного окремого громадянина.

В першу чергу, мова йде про значне зменшення купівельної спроможності громадян через інфляцію та девальвацію гривні. З початку року курс гривні подешевшав відносно долара на майже 50 відсотків – до 40 гривень, а споживча інфляція вже перевищила 26 відсотків.

При цьому ціни на продовольчу групу товарів підскочили ще більше, що дуже боляче б’є по гаманцям українців, які щомісячно витрачають майже половину своїх доходів саме на їжу.

Зокрема, ціни на хліб і макарони зросли на 32 і 30 відсотків відповідно. Ціни на вершкове масло зросли на 29 відсотків, на рибу – 45 відсотків, на м'ясо – на 25 відсотків, на молоко – на 20 відсотків. Водночас фрукти подорожчали на 70 відсотків, а овочі стали дорожчими на понад 65 відсотків.

Також значно, на понад 50 відсотків, подорожчали крупи, зокрема гречка, рис, пшоно. До цього ще треба додати бензин та дизельне паливо, ціни на які в умовах дефіциту зросли з початку війни мінімум на 20-25 гривень на один літр. Тепер дешевше, ніж за 50 гривень знайти пальне навіть найнижчої категорії неможливо.

На жаль, за оцінками як представників влади, так і експертів, подорожчання товарів та послуг буде продовжуватися і у новому 2023 році і може скласти близько 30 відсотків через ряд об'єктивних причин. Уряд при розрахунках державного бюджету заклав прогноз інфляції на 2023 рік на рівні 28 відсотків.

Зростання цін сповільнюється

За словами голови Національного банку Андрія Пишного, зростання цін в Україні цього року вдалося сповільнити, але повністю зупинити ні до кінця цього, ні навіть протягом наступного року не вдасться.

"Інфляційні процеси вдалося загальмувати. Рівень інфляції, бачимо, зростає, але він поступово сповільнюється. Ми можемо вийти на кінець 2022 року з показником індексу споживчих цін 30 відсотків. Такий рівень інфляції, нижчий, ніж, наприклад, в сусідній Молдові, де інфляція складає 34,5 відсотки", - зазначив голова центробанку.

Основною причиною зростання цін в Україні наступного року буде подальше пристосування національної економіки до війни та тих негативних процесів, до яких вона призводить. Мова йде про ризики безпеки, ускладнення логістики та загострення дефіциту електроенергії через обстріли агресора по енергоінфраструктурі країни.

Як розповів УНІАН економічний експерт Сергій Костянтинов, українцям варто готуватися до того, що вартість життя наступного року продовжить зростати, у тому числі, мова йде як про імпортні дороговартісні технологічні товари, так і продовольство.

"Ціни продовжать зростати не лише на імпортні товари але і на продукти харчування, вироблені в Україні, а саме м’ясо, молоко, крупи тощо. Це об’єктивна реальність. Наступного року офіційна інфляція може перевищити 28-30 відсотків. Тому продовольча має всі шанси сягнути і 40-45 відсотків", - підкреслив Костянтинов.

Водночас, за словами аналітика Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Валентина Литвинова, наступного року варто очікувати більш-менш стабільні ціни на овочі не лише завдяки гарному врожаю, але й тому, що вартість їх і так цього року дуже помітно зросла (на 50-200 відсотків) через значне перевищення попиту над пропозицією у зв’язку з тимчасовою окупацією частини південних регіонів агресором.

"Однак за умови продовження ракетного терору з великими проблемами можуть зіткнутися переробники м'ясо-молочної продукції та виробники товарів, які потребують спеціальних умов зберігання. Тобто не можна заперечувати перебоїв із поставками та ріст цін на всі групи товарів", - додав експерт.

Іншими словами, українцям варто очікувати, що вартість продуктової корзини в цілому продовжить зростати, однак за умови відносно стабільної ситуації на фронті можна сподіватися на більш повільне зростання цін на українську аграрну продукцію на внутрішньому ринку, але жодної гарантій, що це дійсно буде так, ніхто дати не зможе. Що стосується цін на пальне, то все буде залежати в 2023 році від ситуації на світовому ринку нафти та темпах девальвації гривні. В усякому разі українські та іноземні експерти не прогнозують значних потрясінь.

Замороження зарплат

На жаль, проблема полягає не лише в зростанні цін, але і в тому, що фактично на наступний рік заморожується зростання доходів громадян. Справа у тому, що уряд не передбачив протягом 2023 року підвищення мінімальних доходів громадян і прожиткового мінімуму, залишивши його на рівні 6700 гривень та 2600 гривень відповідно. Опитування керівників бізнесу також говорять, що у наступному році, який може бути в економічному плані не менш важким, ніж поточний, розраховувати на зростання зарплат у промисловості та сфері сервісу не варто. Іншими словами, громадяни зможуть купити значно менше товарів, ніж вони могли собі дозволити ще цього року.

Ще більше відчувається падіння, якщо конвертувати мінімальні стандарти життя у валюту. Виходить, що мінімальна зарплата зменшується з 220 євро до 150 євро, а прожитковий мінімум – з 90 євро до 65 євро.

"Така ситуація неприпустима. Ми не можемо не подбати про тих громадян, які зазнають значних втрат у зв’язку з девальвацією та інфляцією. Якщо все ж таки мінімальні стандарти життя не будуть збільшення, працівникам треба йти до роботодавців і просити про підвищення зарплати. Зараз такі часи, що треба йти на зустріч один одному", - розповів економічний експерт Костянтинов.

Але гарною новиною для громадян є те, що вартість комунальних послуг наступного року збільшувати не планують. Тобто вартість одного кубометру газу для населення залишиться на рівні близько 7 гривень, а один кіловат електроенергії – близько 1,5 гривень. Проте в умовах постійних аварійних відключень все ще залишається відкритим питання, як перерахувати платіжки тим, хто платить за комунальні послуги по квадратним метрам без лічильників.

"Все ще достатньо багато громадян не мають лічильників у багатоквартирних будинках. І їм приходять платіжки за комунальні послуги відповідно до кількості прописаних осіб і квадратних метрів житлової площі. І виходить так, що світла немає, тепла немає, бо аварійні відключення, а нарахування за послуги є. Тому цю несправедливість теж треба унормовувати, замороження тарифів на рівні поточних цін недостатньо", - зазначив експерт Костянтинов.

Як витрачати менше

Експерти радять українцям почати ще більш обережніше і ощадливіше використовувати ті фінансові ресурси, які маємо у сімейному бюджеті.

Зокрема економісти радять не довіряти різним акційним пропозиціям, а перевіряти справжню ринкову вартість товарів і купувати рівно стільки, скільки треба, бо в умовах відключень світла продукти, зокрема молочні вироби та заморожені товари, можуть псуватися швидше.

"Завжди треба звіряти те, що ви бачите на ціннику, і те, що буває на касі. Тому що у нас дуже часто пробивають зовсім не те, що на ціннику. Це пов’язано у тому числі з тим, що магазини не встигають змінювати цінники через перебої зі світлом", - розповіла УНІАН експерт з маркетингу та реклами Тетяна Волкова.

"А також останнім часом магазини почали робити знижки на товари, які заморожені, бо дуже дорого їх зберігати на генераторах. Але ж вдома світло теж вимикають. Теж холодильники не працюють, тому не треба купуватися на такі акції", – додала експерт.

Також експерти радять в умовах нестабільної енергетичної ситуації в країні мати про запас завжди готівкові кошти, бо магазини і супермаркети, які навіть мають генератори, під час відключення світла приймають лише готівку.

"Ходити в магазин зараз краще з живими грошима. На це є дві причини. Перша – це те, що безготівкою без світла не розрахуватися. Друга причина число психологічна - з "віртуальними" грошима розлучатися легше", - розповіла Волкова.

Крім того, експерти нагадують про важливість звертати увагу на різні дрібні витрати, які в довгостроковій перспективі можуть стати дуже дорогими, якщо їх робити щодня.

"Серед них - поліетиленові пакети. Дві гривні – невелика сума, але, якщо закуповуватися 2-3 рази в тиждень через рік вийде не менше двох сотень. Крім того – поліетиленові пакети неекологічні і, використовуючи еко-сумки, ви зможете не тільки захистити природу, виглядати стильно, але і заощадити", - розповіла Волкова.

Також варто звертати увагу і на розкладку товарів у магазині. Як правило, щоб покупець витратив більше, дуже часто продукти розкладають так: ті, що дорожче – на рівні очей, а ті, що дешевше – на найнижчих полицях.

До того ж, купувати продукти експерти радять тільки ситим. Запах кави або свіжого хліба чи тістечок, динамічна музика і навіть колір стін у магазині – все це мотивує здійснювати чергові нові покупки.

Планування та ощадливість

На жаль, як вся наша країна, так і переважна більшість громадян зараз знаходиться у надзвичайно складній економічний ситуації, особливо потерпають ті, хто втратили домівку та роботу у зв’язку з війною і змушені сподіватися на допомогу держави та волонтерів.

І найближчим часом ситуація навряд чи суттєво покращиться. Ціни на продовольство та інші товари і послуги продовжать зростати і наступного року попри те, що цього року вони суттєво зросли. Поряд із цим суттєво зростати доходи не будуть, а в реальному виражені – вони продовжать падіння.

В таких умовах громадянам варто бути ощадливими, займатися плануванням сімейних бюджетів та по можливості допомагати тим, хто має ще менше фінансових можливостей. Тільки спільними зусиллями та допомогою один одному зможемо як найшвидше перемогти ворога та наблизити вихід України з економічної кризи.

Богдан Слуцький