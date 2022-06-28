Інвестори не отримали виплати на суму $100 мільйонів.

Рейтингове агентство Moody's повідомило про дефолт Росії через неотримання інвесторами виплат за двома випусками єврооблігацій на суму 100 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті агентства.

"27 червня власники суверенного боргу Росії не отримали купонних виплат за двома випусками єврооблігацій на суму 100 мільйонів доларів до моменту закінчення 30-денного пільгового періоду, що ми вважаємо подією дефолту за нашим визначенням", - сказано в повідомленні.

22 червня президент РФ Володимир Путін видав указ про виплату зовнішнього боргу в рублях. У Moody's відзначили, що будуть розглядати такі виплати як дефолт для облігацій, які не допускають можливості виплати в рублях в договірних умовах.

26 червня агентство Bloomberg повідомило, що вперше з 1918 року Росія оголосила дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті.

Як повідомляв УНІАН, за словами члена Ради Національного банку України Василя Фурмана, через дефолт Росія в середньо- і довгостроковій перспективі перетвориться на політичного і економічного ізгоя.