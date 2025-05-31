Аналітики погіршили прогноз зростання ВВП України на 2025 рік.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's зберегло кредитний рейтинг України на рівні "Ca" (переддефолтний) з огляду на наслідки війни для економіки та фінансів, а також на невизначеність щодо мирних переговорів з Москвою, повідомляє Reuters.

"Перспективи зростання залишаються помірними через складні безпекові умови, нестачу робочої сили та атаки на енергетичну інфраструктуру", - зазначають аналітики, зберігши стабільний прогноз для України.

На своєму вебсайті рейтингове агентство визначає зобов'язання з рейтингом "Ca" як "високоспекулятивні та такі, що можуть призвести до дефолту або знаходяться на межі дефолту, з деякими перспективами сплати основної суми та відсотків".

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Moody's прогнозує, що зростання ВВП України сповільниться до 2,5% у 2025 році з 2,9% у 2024 році. У 2026-27 роках, аналітики очікують помірного економічного зростання.

Конкуруюче рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні "Обмежений дефолт". За словами експертів, це рішення викликане погіршенням фінансового стану нашої держави та її перебуванням у процесі "подолання дипломатичної напруженості". Ймовірно йдеться про перемовини про умови завершення російсько-української війни.

Чи загрожує Україні дефолт?

Як повідомляв УНІАН, Україна не змогла домовитися із кредиторами і пропустить виплату 665 мільйонів доларів за державним боргом, пов'язаним з так званими ВВП-варантами – борговими зобов’язаннями, розмір виплати за якими прив’язаний до економічного зростання.

Водночас, урядовці до цього запевнили решту кредиторів, що потенційний дефолт за ВВП-варантами не позначиться на інших зобов’язаннях України. За даними ЗМІ, зобов’язання за ВВП-варатами не були включені до угоди про реструктуризацію боргу.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що дефолт за ВВП-варантами не матиме серйозних наслідків.

"Ми маємо підтверджені домовленості з нашими партнерами, тож ніякої зміни парадигми у фінансуванні України не відбудеться. Україна на сьогодні має дуже значні валютні обмеження, не може залучати капітал на зовнішніх ринках, не має зовнішніх надходжень від приватних інвесторів. Тож такий дефолт, таке невиконання зобов'язань ні до чого не призведе", - зазначає експерт.

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