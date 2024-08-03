Український уряд з початком серпня не здійснив купонний платіж за єврооблігаціями 2026 року.

Провідне міжнародне агентство S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг України до рівня "SD" через прострочений купонний платіж на фоні реструктуризації боргу. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

"Ми знизили наші довгострокові та короткострокові рейтинги в іноземній валюті (РДЕ) України до "SD/SD" (вибірковий дефолт) з "CC/C" та рейтинги випуску суверенних єврооблігацій 2026 року до "D" (дефолт) з "CC". Ми також підтвердили рейтинг "СС" решті випусків пріоритетних незабезпечених облігацій України в іноземній валюті", – йдеться у заяві.

У S&P підкреслили, що знають про намір України розпочати офіційну реструктуризацію деяких єврооблігацій через пропозицію обміну. Також український уряд вирішив призупинити виплати за відповідними облігаціями до початку реструктуризації. З цією метою Київ з початком серпня не здійснив купонний платіж за єврооблігаціями 2026 року. Агентство не очікує, що платіж буде здійснений протягом передбаченого договором пільгового періоду в 10 робочих днів.

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Негативний сценарій передбачає зниження рейтингу РДЕ, якщо S&P побачить ознаки того, що деноміновані в гривні зобов'язання можуть постраждати від невиплат або реструктуризації. Водночас очікується підвищення довгострокового рейтингу України в іноземній валюті після завершення очікуваного обміну боргових зобов'язань.

Зазначається, що стабільний прогноз по довгостроковому рейтингу РДЕ відображає баланс між значним фіскальним тиском та стимулами уряду обслуговувати деномінований в гривні борг з метою уникнення проблем для вітчизняних банків.

S&P Global Ratings відзначає високий ступінь невизначеності щодо масштабів, результатів і наслідків російсько-української війни. Незалежно від тривалості військових дій, відповідні ризики, ймовірно, залишатимуться на місці ще деякий час.

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