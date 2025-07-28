Станом на 30 червня державний та гарантований державою борг України склав 7,7 трлн грн.

Державний борг України в червні зріс майже на 4 мільярда доларів, повідомили у Міністерстві фінансів.

За даними відомства, станом на 30 червня державний та гарантований державою борг України становив 7,697 трлн грн, або 184,84 млрд доларів.

"Протягом червня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 181,73 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 3,88 млрд дол.", - йдеться у повідомленні.

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Економіст Олег Пендзин у коментарі УНІАН зазначив, що зростання боргу такими темпами в умовах війни - звична ситуація для економіки України.

"У нас щомісяця з’являється інформація, що в нас зростають борги, ми за рахунок цих боргів фінансуємо соціальні видатки. Якщо ми не отримаємо ці кошти, ми не заплатимо лікарям і вчителям. У нас всі гроші, які ми заробляємо у вигляді податків і зборів, ідуть на безпеку і оборону. Наскільки це критично? А що краще – збільшити борг чи не платити малозабезпеченому?", - сказав експерт.

За словами Пендзина, держборг зараз практично дорівнює річному ВВП України, і це об’єктивний стан, поки йде війна.

"Ще в 2023 році пан Буданов (очільник ГУР МО Кирило Буданов, – УНІАН) заявив, що ми воюємо в борг. З того часу нічого не змінилося, ми і далі продовжуємо воювати в борг. Добре, що ці кошти дають, і є дуже велике питання, чи даватимуть ці кошти в 2026 році", - зауважив економіст.

Експерт додав, що у державному бюджеті на 2025 рік дохідна частина складає 2,2 трлн грн, а видаткова – 3,8 трлн грн.

"І ця різниця в 1,6 трлн грн звідкись має перекриватися, а єдине джерело – це зовнішні запозичення", - резюмував Пендзин.

Державний борг України - останні новини

За перший квартал 2025 року державний борг України збільшився на 5,7 млрд доларів. Майже все зростання держборгу з початку року у валютному еквіваленті становить збільшення заборгованості перед ЄС, проте частина такого боргу має погашатися за рахунок репарацій від РФ.

Мінфін повідомляв, що сума державного та гарантованого державою боргу України протягом 2024 року збільшилась на 1 461,3 млрд грн, або на 20,74 млрд дол. Станом на 31 грудня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 980,93 млрд грн, або 166,06 млрд дол.

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