Державний та гарантований державою борг України на кінець минулого року становив 6,980 трлн гривень, або понад 166 млрд доларів.

Сума державного та гарантованого державою боргу України протягом 2024 року збільшилась на 1 461,3 млрд грн, або на 20,74 млрд дол. США, повідомяє Міністерство фінансів України на офіційному сайті.

"Станом на 31 грудня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 980,93 млрд грн, або 166,06 млрд дол. США, а саме: державний та гарантований державою зовнішній борг - 5 048,44 млрд грн (72,32 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 120,09 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг - 1 932,49 млрд грн (27,68 %), або 45,97 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що державний борг України становив 6 692,42 млрд грн (95,87 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 159,20 млрд дол. США. Державний зовнішній борг становив 4 829,29 млрд грн (69,18 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 114,88 млрд дол. США. Державний внутрішній борг становив 1 863,13 млрд грн (26,69 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 44,32 млрд дол. США.

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Гарантований державою борг України становив 288,51 млрд грн (4,13%), або 6,86 млрд дол. США, зокрема: гарантований державою зовнішній борг – 219,15 млрд грн (3,14 %), або 5,21 млрд дол. США; гарантований державою внутрішній борг – 69,36 млрд грн (0,99 %), або 1,65 млрд дол. США.

Держборг України: що відомо

Міжнародний валютний фонд зробив прогноз щодо державного боргу України. У Фонді повідомили, що у 2025 році цей показник становитиме понад 100% валового внутрішнього продукту. Якщо в 2024 році держборг мав становити 95,6% ВВП, то у 2025 році - 106,6%.

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