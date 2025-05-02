Частина боргу має погашатися за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

За перший квартал 2025 року державний борг України збільшився на 5,7 млрд доларів. Про це написав народний депутат, голова парламентського комітету питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Майже все зростання держборгу з початку року у валютному еквіваленті становить збільшення заборгованості перед ЄС, проте частина такого боргу має погашатися за рахунок репарацій від РФ.

Як зазначив нардеп, за даними Міністерства фінансів, на 31 березня 2025 року державний та гарантований державою борг у гривневому еквіваленті становив 7,123 трлн гривень, у валютному еквіваленті - 171,7 млрд доларів.

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А за І квартал 2025 року сума державного боргу у гривневому розрахунку збільшилась на 2% (+142,3 млрд гривень), у валютному – на 3,4% (+5,7 млрд доларів).

Гетманцев зазначив, що майже все зростання державного боргу за 3 місяця з початку року у валютному еквіваленті становить збільшення заборгованості перед ЄС на суму 5,7 млрд доларів. Це пояснюється:

зміцненням курсу євро проти долара з початку року, що призвело до переоцінки доларового еквіваленту боргу;

залученням фінансування від ЄС за механізмом ERA, що рахується як умовні боргові зобов’язання.

"Згідно Бюджетного кодексу та за договором із ЄС, вони обслуговуються і погашаються не з бюджету, а за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів. Кредитор (ЄС) має обмежене право вимагати повернення такого кредиту, зокрема у випадку виплати репарацій за заподіяну шкоду унаслідок війни з боку Росії", - написав депутат.

Він додав, що в останній день кварталу Україна також залучила 0,4 млрд доларів траншу від МВФ, але з урахуванням погашень сума приросту заборгованості перед Фондом з початку року є незначною.

"Отже, у першому кварталі 2025 року державний борг зростав за рахунок збільшення заборгованості перед ЄС, що обумовлюється курсовими переоцінками і операціями із умовними борговими зобов’язаннями за механізмом ERA, погашення і обслуговування яких наразі забезпечено прибутками від заморожених російських активів", - підсумував Гетманцев.

Державний борг України

Як писав УНІАН, сума держборгу України протягом 2024 року збільшилась на 1 461,3 млрд гривень, або на 20,74 млрд доларів США, повідомляли у Міністерстві фінансів України.

За даними Forbes, у 2024 році борг України перед групою Світового банку збільшився на 65% до $22,6 мільярда. Група Світового банку фактично стала другим за розміром зовнішнім кредитором України. Першість – за Європейським Союзом, борг перед яким зріс на 34%.

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