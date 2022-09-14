Фінансувати дефіцит планують за допомогою іноземних партнерів та військових облігацій.

У зв'язку з продовженням військових дій дефіцит державного бюджету-2023 досягне 38 млрд доларів.

Про це під час прес-конференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Проект держбюджету-2023 в умовах війни, безумовно, незбалансований. Фактичний дефіцит становить близько 38 млрд доларів. Його ми будемо фінансувати за допомогою наших партнерів і за допомогою військових облігацій. Це два джерела, крім надходжень від податкової та митниці", - зазначив він.

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Війна в Україні та держбюджет:

29 липня 2022 року стало відомо про те, що НБУ планує припинити "друкувати гроші" для держбюджету у 2024 році.

3 серпня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Україні можуть підняти податки для наповнення держбюджету.

15 серпня через війну в Україні збільшили видатки держбюджету.

За даними радника президента України з економічних питань Олега Устенка, річний дефіцит держбюджету в умовах продовження війни досягне наприкінці 2022 року 50 млрд доларів, або близько 30-35% ВВП.

За січень-серпень 2022 року державний бюджет був виконаний з дефіцитом в сумі 416,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд – в сумі 418,1 млрд грн проти запланованого розкладом загального фонду на січень-серпень 2022 року дефіциту в сумі 864,2 млрд грн. У серпні фактичний дефіцит державного бюджету склав 5,4 млрд грн.

У серпні Україна отримала від ЄС 1 млрд євро в рамках великого пакету допомоги для подолання фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб.

5 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з ЄС про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро.

8 вересня 2022 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що в держбюджеті-2023 буде передбачено скорочення витрат всіх органів влади.

13 вересня Кабмін підтримав проект Державного бюджету на 2023 рік, який найближчим часом зареєструють у Верховній Раді та розпочнеться розгляд у профільному комітеті. У проекті держбюджету, зокрема, передбачені видатки на сектор безпеки та оборони на рівні 1 трлн 136 млрд грн, або майже 50% всього бюджету.

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