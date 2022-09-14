Уряд щомісяця розраховує отримувати 3,5 млрд доларів.

Кабінет міністрів планує покривати дефіцит державного бюджету України у 2023 році за рахунок Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, дефіцит держбюджету у 2023 році складе близько 38 млрд доларів, а покривати його планують в основному за рахунок цих трьох основних міжнародних партнерів.

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"Ми говоримо про три джерела цього додаткового фінансування дефіциту бюджету від наших партнерів. Євросоюз ми просимо макрофінанс у розмірі 12 млрд доларів, тобто, мільярд щомісяця. МВФ, який мав би нам надати також 12 млрд на наступний рік. І Сполучені Штати по 1,5 млрд доларів щомісяця. В цілому це 3,5 мільярда щомісяця, які повністю перекриють дефіцит бюджету", - сказав Шмигаль.

Війна в Україні та держбюджет:

29 липня 2022 року стало відомо про те, що НБУ планує припинити "друкувати гроші" для держбюджету у 2024 році.

3 серпня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Україні можуть підняти податки для наповнення держбюджету.

15 серпня через війну в Україні збільшили видатки держбюджету.

За даними радника президента України з економічних питань Олега Устенка, річний дефіцит держбюджету в умовах продовження війни досягне наприкінці 2022 року 50 млрд доларів, або близько 30-35% ВВП.

За січень-серпень 2022 року державний бюджет був виконаний з дефіцитом в сумі 416,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд – в сумі 418,1 млрд грн проти запланованого розкладом загального фонду на січень-серпень 2022 року дефіциту в сумі 864,2 млрд грн. У серпні фактичний дефіцит державного бюджету склав 5,4 млрд грн.

У серпні Україна отримала від ЄС 1 млрд євро в рамках великого пакету допомоги для подолання фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб.

5 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з ЄС про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро.

8 вересня 2022 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що в держбюджеті-2023 буде передбачено скорочення витрат всіх органів влади.

13 вересня Кабмін підтримав проект Державного бюджету на 2023 рік, який найближчим часом зареєструють у Верховній Раді та розпочнеться розгляд у профільному комітеті. У проекті держбюджету, зокрема, передбачені видатки на сектор безпеки та оборони на рівні 1 трлн 136 млрд грн, або майже 50% всього бюджету.

За словами Дениса Шмигаля, дефіцит держбюджету-2023 досягне 38 млрд доларів. Фінансувати дефіцит планують за допомогою іноземних партнерів і військових облігацій.

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