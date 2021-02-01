У січні видатки по загальному фонду державного бюджету склали 68 млрд грн, або 84,2% від розпису звітного періоду.

За оперативними даними Державної казначейської служби(ДКСУ), у січні 2021 року до загального фонду державного бюджету надійшло 57,6 млрд грн, розпис виконано на 106,5%.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

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Відзначається, що по платежах, справляння яких контролює Державна податкова служба, надходження склали 33,3 млрд грн, або 111,4%, що на 3,4 млрд грн більше розпису січня. При цьому з бюджету було відшкодовано 13 млрд грн податку на додану вартість.

Основними платежами, коштом яких відбулося перевиконання, стали податок на додану вартість (+2,9 млрд грн) і рентна плата за користування надрами (+0,4 млрд грн).

Також повідомляється, що надходження до загального фонду держбюджету митних платежів склали 22,1 млрд грн, або 100,4% від розпису січня. Із загальної суми надходжень майже 20,5 млрд грн склали надходження податку на додану вартість, 1,5 млрд грн - ввізного мита.

«За оперативними даними ДКСУ в січні 2021 року видатки по загальному фонду державного бюджету склали 68 млрд грн, або 84,2% від розпису звітного періоду. При цьому соціальні витрати, витрати на оборону, на обслуговування боргу, субвенції та дотації місцевим бюджетам повністю профінансовані згідно розпису на підставі платіжних доручень», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що за січень державний бюджет був виконаний з дефіцитом у розмірі 4,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд - з дефіцитом у сумі 10,3 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду в сумі 26,7 млрд гривень.

За даними Мінфіну, фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень 2021 року склали 36,9 млрд грн, або 71,3% від запланованих на цей період. Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 36,9 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 1,4 млрд грн (48,2 млн дол).

Також повідомляється, що із зовнішніх джерел станом на 31 січня коштів не надходило. При цьому, платежі з погашення державного боргу січня склали 23,6 млрд грн (99,2% плану), платежі з обслуговування - 5,7 млрд грн (96,2% плану).

Що цьому передувало

Наприкінці листопада 2020 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що дострокове виконання річного плану з доходів держбюджету свідчить про ефективну роботу ДПС у сфері детінізації, оскільки обсяг «тіньових» операцій значно скорочується, а на їх місце виходить легальний і чесний бізнес, який сумлінно платить податки.

Станом на 28 грудня 2020 року податкові надходження до дохідної частини державного бюджету на 2020 рік на 60 млрд грн перевищили плановий показник.

За даними Міністерства фінансів, у 2020 році до загального фонду держбюджету надійшло 877,6 млрд грн, розпис виконано на 102,2%.

Податкові надходження до державного бюджету України, контрольовані Державною податковою службою (ДПС), у січні 2021 року склали 33,3 млрд грн, що в 1,5 раза більше показника за січень 2020 року.

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Автор: Катерина Жирій