За словами прем'єра, цього вдалося досягти завдяки ефективній боротьбі з різними схемами та скрутками.

Податкові надходження до дохідної частини державного бюджету на 2020 рік на 60 млрд грн перевищують плановий показник.

Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Попри загальне падіння світової та української економіки, уряд ніяк не підвищував податкове навантаження на бізнес. Крім того, були заборонені більшість перевірок, в тому числі й податкові. У повному обсязі відшкодовується ПДВ. При всіх цих факторах бюджет 2020 року за доходами отримав більше, ніж заплановано. Податкові органи зібрали на 60 млрд грн більше, ніж було заплановано та очікувалося", - сказав він.

За словами Шмигаля, цього вдалося досягти завдяки ефективній боротьбі з різними схемами та скрутками.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що за підсумками 2020 року перевиконання дохідної частини державного бюджету становитиме 10 млрд грн.

Держбюджет-2021: що відомо

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік".

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.

16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.

21 грудня 2020 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон "Про державний бюджет України на 2021 рік".

25 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про державний бюджет України на 2021 рік".

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Автор: Дмитро Шварц