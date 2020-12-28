Податкові органи зібрали більше, ніж було заплановано / фото bank.gov.ua

Податкові надходження до дохідної частини державного бюджету на 2020 рік на 60 млрд грн перевищують плановий показник.

Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Попри загальне падіння світової та української економіки, уряд ніяк не підвищував податкове навантаження на бізнес. Крім того, були заборонені більшість перевірок, в тому числі й податкові. У повному обсязі відшкодовується ПДВ. При всіх цих факторах бюджет 2020 року за доходами отримав більше, ніж заплановано. Податкові органи зібрали на 60 млрд грн більше, ніж було заплановано та очікувалося", - сказав він.

За словами Шмигаля, цього вдалося досягти завдяки ефективній боротьбі з різними схемами та скрутками.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що за підсумками 2020 року перевиконання дохідної частини державного бюджету становитиме 10 млрд грн.

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Автор: Дмитро Шварц