Загальний дефіцит держбюджету-2023 оцінюється в 38 млрд доларів.

Україні поки не вистачає 10 млрд доларів у вигляді зобов'язань з надання допомоги, щоб повністю покрити дефіцит державного бюджету у 2023 році.

Про це під час спільного засідання Кабінету міністрів України та Колегії комісарів Європейської комісії заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Життєво важливо забезпечити передбачувану і ритмічну бюджетну підтримку для України, оскільки ми все ще маємо бюджетний дефіцит на 2023 рік, який не покритий взятими зобов'язаннями, у розмірі 10 мільярдів доларів. Попри те, що ми маємо підтримку Європейської Комісії та уряду Сполучених Штатів, у нас все ще залишається непокритий дефіцит", - сказав він.

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За словами міністра, уряд розраховує на участь Міжнародного валютного фонду у вирішенні цього питання.

Держбюджет-2023:

3 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2023 рік.

Дефіцит держбюджету складе більше 20% ВВП, покривати його планують за рахунок допомоги партнерів. Прогноз інфляції становить 28%.

Доходи державного бюджету у 2023 році очікуються на рівні 1,3 трлн грн, а видатки – 2,6 трлн грн. Прогнозований дефіцит бюджету складе більше 20% ВВП, або близько 38 млрд доларів. Витрати складуть 2,6 трлн грн. Зростання ВВП передбачається на рівні 3,2%.

31 січня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект про збільшення витрат держбюджету на 2023 рік на 5,5 млрд грн.

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