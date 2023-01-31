Передбачається збільшення видатків бюджету на загальну суму 5,5 млрд.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про збільшення витрат держбюджету на 2023 рік на 5,5 млрд грн.

Як повідомила в Facebook голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, всі кредитні та грантові угоди вже підписані, узгоджені, кошти частково виділені, тому йдеться лише про їх розподіл, а не про збільшення боргового навантаження.

"Зареєстрували зміни до Державного бюджету 2023 року, які напрацювали спільно з Мінфіном та Мінвідновлення. Проект може стати першими змінами до бюджету цього року. На сайті реєстраційний № 8399", - написала Підласа.

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За її словами, в законопроекті, зокрема, запропоновано виділити кошти на Мінвідновлення, передати йому розпорядників і бюджетні програми Мінрегіону та Мінінфраструктури, а також передати Фонд ліквідації наслідків збройної агресії (52,5 млрд грн) від Мінфіну до Мінвідновлення.

З них 1,35 млрд грн - нова бюджетна програма на реконструкцію або модернізацію трьох лікарень (Охматдит, університетської клініки в Києві та реабілітаційного центру у Львові) - кошти будуть залучені за рахунок кредиту від уряду Австрії.

Також 1,12 млрд грн - на програму відновлення мостів (кредит уряду Великобританії). При цьому 1,28 млрд грн - на гранти для малого та мікробізнесу зі сфери переробки (за рахунок повернення до державного бюджету коштів від Фонду безробіття).

"Всі кредитні та грантові угоди вже підписані, узгоджені і частково виділені, а значить, мова йде лише про їх розподіл, а не про збільшення боргового навантаження", - підкреслила вона.

Держбюджет-2023:

3 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2023 рік.

Дефіцит держбюджету складе більше 20% ВВП, покривати його планують за рахунок допомоги партнерів. Прогноз інфляції становить 28%.

Бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів, витрати складуть 2,6 трлн грн. Зростання ВВП передбачається на рівні 3,2%.

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