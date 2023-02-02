Касові видатки держбюджету склали 193,7 млрд грн.

У січні 2023 року за рахунок міжнародної фінансової допомоги Україна залучила більше коштів, ніж витратила.

Як повідомляє Міністерство фінансів з посиланням на Державну казначейську службу, за минулий місяць до загального фонду державного бюджету надійшло 104,4 млрд грн.

З отриманої суми третя частина або 36,6 млрд грн, - грантова допомога від західних партнерів. Касові видатки держбюджету склали 193,7 млрд грн, у тому числі по загальному фонду – 183,6 млрд грн.

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Держбюджет виконаний з дефіцитом 72,3 млрд грн, у тому числі загальний фонд – 78,9 млрд грн (при плані 158,6 млрд грн).

Його вдалося покрити за рахунок державних запозичень. Від розміщення облігацій внутрішньої державної позики до бюджету надійшло 41,4 млрд грн, а із зовнішніх джерел – 118,7 млрд грн (3 млрд євро) макрофінансової допомоги Євросоюзу.

Платежі з погашення державного боргу за січень 2023 року склали 12,8 млрд грн, платежі з обслуговування – 0,6 млрд грн.

Держбюджет-2023:

3 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2023 рік.

Дефіцит держбюджету складе більше 20% ВВП, покривати його планують за рахунок допомоги партнерів. Прогноз інфляції становить 28%.

Бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів, витрати складуть 2,6 трлн грн. Зростання ВВП передбачається на рівні 3,2%.

31 січня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект про збільшення витрат держбюджету на 2023 рік на 5,5 млрд грн.

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