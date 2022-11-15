Наразі до суспільно корисних робіт залучаються безробітні в п’ятьох областях України.

Станом на вівторок, 15 листопада 2022 року, в Україні до проведення суспільно корисних робіт в рамках проекту "Армія відновлення" було залучено 1036 осіб зі статусом безробітного.

Як повідомляють у прес-службі Міністерства економіки, на цьому етапі до суспільно корисних робіт залучаються безробітні в п’ятьох областях України: Сумській, Київській, Чернігівській, Донецькій і Полтавській.

Найбільшу кількість безробітних громадян отримали роботу в Сумський області – 499 осіб. У Київській області до робіт залучили 209 людей, у Чернігівській – 176, Донецькій – 107, Полтавській – 45. Крім того, можливість залучати безробітних до суспільно корисних робіт розглядають ще у двох регіонах – Рівненській та Волинській областях.

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"Ми розглядаємо цей процес як механізм переходу людини зі статусу безробітного в статус зайнятої особи. Виконуючи суспільно корисні роботи, безробітний не тільки буде отримувати зарплату, більшу ніж виплати по безробіттю, але й приносити користь суспільству, що дуже цінно, особливо в ці турбулентні часи. Збільшиться купівельна спроможність таких громадян, а відтак і зростатиме потреба у виробництві товарів та наданні послуг, що приведе до створення нових робочих місць", – наголосила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

В Уряді уточнили, що це поки відносно невеликі цифри, оскільки загалом у центрах зайнятості по Україні на кінець жовтня 2022 року було зареєстровано близько 270 тисяч осіб. Проте в Мінекономіки зазначили, що ця ініціатива "допоможе українцям, особливо в маленьких містечках, одночасно і заробляти кошти, і відновлювати свої громади".

Види суспільно корисних робіт можуть відрізнятися, залежно від потреб регіону. Найчастіше людей залучають до таких робіт:

укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок,

заготівля дров для населення,

розвантаження гуманітарної допомоги,

облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття,

ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери,

упорядкування, відновлення та благоустрою міст,

ліквідація стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів,

проведення ремонтно-відновлювальних робіт (насамперед робіт, що виконуються на об'єктах забезпечення життєдіяльності громад).

Уточнюється, що люди беруть участь у суспільно корисних роботах на добровільній основі. При цьому оплата за таку роботу не може бути нижчою за мінімальну зарплату, яка на сьогодні складає 6700 грн.

Водночас у Мінекономіки наголосили, що такі роботи можуть дофінансовувати з обласних бюджетів. Таким чином, оплата за їх виконання може бути більшою.

Безробіття в Україні: що відомо

У жовтні 2022 року Мінекономіки заявило, що в Україні безробітні зможуть приєднатися до Армії відновлення країни, яка працюватиме над ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій чи займатиметься роботою оборонного характеру.

За прогнозом Мінекономіки, на тлі повномасштабного російського вторгнення за оцінками Мінекономіки, рівень безробіття в Україні до кінця 2022 року складе 30%.

Станом на серпень 2022 року кількість вакансій на ринку праці зменшилася більше, ніж у два рази. На одну вакансію претендували 8 безробітних.

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