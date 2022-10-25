В Україні за підсумками року очікується високий рівень безробіття – біля 30%.

В Україні безробітні зможуть приєднатися до Армії відновлення країни, яка працюватиме над ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій чи займатиметься роботою оборонного характеру.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

За словами глави Мінекономіки та першої віце-прем'єрки Юлії Свириденко, через повномасштабну війну в Україні за підсумками року очікується високий рівень безробіття – біля 30%.

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"Уряд розробив і запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно корисних робіт, в яких є потреба в регіонах. На сьогодні ми маємо дві армії – одна захищає країну на фронті, інша працює. Люди, які з різних причин залишились без роботи, зможуть долучитись до Армії відновлення країни, а держава оплатить їхню роботу на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня складає 6700 гривень", – наголосила Свириденко.

Так, безробітних зможуть залучати до таких робіт:

укріплення блокпостів, вирубка дерев для окопів;

заготівля дров для військових і мирних жителів;

розбір завалів і відновлення будинків та інших приміщень, пошкоджених внаслідок бойових дій;

зміцнення дамб;

розчищення автодорог від завалів;

розвантаження гуманітарної допомоги;

облаштування підвалів у багатоповерхівках і школах під укриття;

ремонт у приміщеннях соціальної сфери;

допомога внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям похилого віку.

Зазначається, що відповідні роботи організовуватиме військове командування разом із ОВА. До Армії відновлення України зможуть долучитися зареєстровані безробітні та ВПО, які не мають обмежень за станом здоров'я.

З учасниками Армії відновлення України укладатимуть контракти відповідно до трудового кодексу. У Мінекономіки додали, що такі роботи вже розпочалися в Сумській та Чернігівській областях.

Безробіття в Україні

За даними Державного центру зайнятості, станом на початок жовтня 2022 року в Україні було офіційно зареєстровано 260 тисяч безробітних.

Станом на кінець липня 2022 року рівень безробіття в Україні становив рекордні 35%. У НБУ пояснили такий показник тим, що значна частина українців втратила роботу через глибокий спад економічної активності та міграції.

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