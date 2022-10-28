Зараз в Україні 230 тис.зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу по безробіттю.

Кількість вакансій на ринку праці зменшилося більше, ніж у два рази, і на одну вакансію претендують 8 безробітних.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки з посиланням на міністра Юлію Свириденко.

"Через війну ми прогнозуємо близько 30% падіння економіки, і як наслідок – зростання рівня безробіття. За інформацією служби зайнятості, з початку військових дій статус безробітного отримали 404 тис.громадян. Зараз 230 тис. зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу по безробіттю. При цьому істотно, більш ніж удвічі, зменшилася кількість вакансій на ринку праці – на сьогодні їх всього 31 тисяча, тобто на одну вакансію претендує 8 безробітних", - розповіла Свириденко.

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Вона зазначила, що уряд ввів комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня зайнятості, зокрема, це програма "єработа", за якою українці мають можливість отримати мікрогранти до 250 тис.грн на початок або розширення бізнесу, гранти до декількох мільйонів – на розвиток переробних підприємств, закладки садів, теплиць.

Серед інших програм стимулювання зайнятості Свириденко назвала надання компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, якою скористалися вже 9 тисяч підприємців, залучення безробітних до "армії відновлення" за їх участю у суспільно корисних роботах.

"Для тих, хто зараз залишився без роботи та хоче працювати, ми пропонуємо долучитися до суспільно корисних робіт і отримувати щонайменше мінімальну заробітну плату, яку гарантує держава. При цьому місцева влада за рахунок власних коштів може збільшити оплату за таку роботу", - зазначила міністр.

За її словами, центри зайнятості також пропонують різні програми перекваліфікації, які дають можливість людям отримати нову затребувану на ринку спеціальність. Зокрема, для людей старше 45 років, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб є можливість отримати ваучер на навчання для зміни спеціальності.

Ситуація з роботою під час війни:

21 квітня в Україні ухвалили закон, який спростив процедуру отримання статусу безробітного і призначення допомоги по безробіттю під час війни. Зокрема, на час дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування закон передбачає надання статусу зареєстрованого безробітного без вимог, що застосовуються при звичайній процедурі, внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які не мають документів. Крім того, врегульовано питання надання статусу безробітного ВПО, у якого не розірвані трудові відносини з роботодавцем.

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилася у 20 разів порівняно з довоєнним часом.

30 травня 2022 року в центрі зайнятості назвали найбільш потрібні професії під час війни.

Станом на 7 червня падіння зарплат приватний сектор в середньому становив від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом.

Станом на 12 червня 2022 року попит на Робочі спеціальності став більш відчутним на українському ринку праці: у червні кількість вакансій у цій сфері зросла на 20% в порівнянні з попереднім місяцем.

З 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата в Україні зросла з 6,5 до 6,7 тис.грн. При цьому, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що уряд не бачить можливості підвищувати мінімальну зарплату у 2023 році.

Станом на початок жовтня в Україні офіційно зареєстровано 260 тис.безробітних.

В Україні мінімальна сума допомоги по безробіттю становить 1 тис. – 1 800 грн. В середньому допомога по безробіттю становить 4 600 грн. Максимальна допомога - 9 750 грн. Розрахунок суми проводиться індивідуально, вона залежить від страхового стажу людини та заробітної плати, яку він отримував на останньому місці роботи.

Також дослідження кадрового порталу grc.ua показало, що абсолютна більшість (98%) шукачів роботи в Україні стикаються з проблемами при працевлаштуванні під час війни.

Українці незадоволені рівнем доходів, проте заради працевлаштування готові знизити зарплатну планку дві третини опитаних (в опитуванні взяли участь 2 600 українців).

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