Більшість учасників опитування вважає, що до 2050 року Біткоїн буде домінувати у світовій системі фінансів.

Експерти прогнозують, що Біткоїн зросте до 318 000 доларів до 2025 року, а до кінця 2030 року він сильно "злетить" і навіть подолає позначку в 4 мільйони доларів.

Про це з посиланням на опитування експертів повідомляє видання ixbt.

Своїми прогнозами на ціну криптовалюти поділилися 42 експерти, які є вченими і працівниками організацій, пов'язаних з криптовалютою.

Більшість учасників (61%) зійшлося в тому, що зараз Біткоїн недооцінений. Експерти думають, що до кінця 2021 року криптовалюта буде коштувати 66 тисяч 284 долари.

Ці показники на 28% вище прогнозу, який ці ж експерти давали у 2020 році на той же термін – кінець 2021 року.

Читайте такожУкраїнці стрімко накопичують борги: за що населенню найважче платитиЗ 2022 по 2025 рік очікується плавне зростання вартості Біткоїн до 318 000 доларів на кінець 2025 року. Після цього можна буде спостерігати вибухове зростання: за п'ять років криптовалюта "злетить" до 4 мільйонів доларів на кінець 2030 року.

Більшість учасників опитування (54%) вважає, що до 2050 року Біткоїн буде домінувати у світовій системі фінансів. Однак 44% учасників опитування думає, що це може ніколи і не статися.

Раніше УНІАН повідомляв про те, що інші експерти навпаки прогнозують Біткоїну стрімке падіння. Генеральний директор інвестиційної компанії DoubleLine Джеффрі Гундлах вважає, що криптовалюта впаде в ціні до 23 тисяч доларів.

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Автор: Поліна Кузенко