На цей момент йде узгодження з Нацбанком України.

До кінця липня 2021 року monobank планує запустити інтеграцію з кріптобіржею, що дасть українцям можливість купувати і продавати Bitcoin.

Про це в Telegram-каналі повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

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За словами Гороховкого, monobank вже завершив розробку і чекає узгодження з Нацбанком України. Восени монобанк завершить інтеграцію з американським майданчиком з торгівлі цінними паперами.

Також Гороховський анонсував проект електронної сім-карти.

"Глибока інтеграція з мобільним оператором. Все буде просто і красиво", - зазначив Гороховський. Розробка цієї послуги знаходиться на стадії завершення, реліз запланований на серпень.

На липень-серпень співзасновник monobank ще обіцяє так званий еквайринг здорової людини - зараз йде його активна розробка. Еквайринг - це можливість для підприємства приймати безготівкову оплату товарів і послуг пластиковими картами.

Восени 2021 українцям обіцяють "глибоку інтеграцію з провідним американським майданчиком з торгівлі цінними паперами". Зараз йде активна розробка.

Легалізація біткоїна

6 червня 2021 року стало відомо про те, що президент Сальвадору Найіб Букеле має намір направити в Конгрес законопроект про легалізацію біткоїна. Президент Сальвадору вважає, що це допоможе людям "за межами формальної економіки" отримати доступ до фінансів.

9 червня 2021 року парламент Сальвадору проголосував за визнання біткоіни платіжним засобом.

Як змінювався курс криптовалюти

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Автор: Олена Коваленко