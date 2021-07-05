До кінця липня 2021 року monobank планує запустити інтеграцію з кріптобіржею, що дасть українцям можливість купувати і продавати Bitcoin.
Про це в Telegram-каналі повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
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За словами Гороховкого, monobank вже завершив розробку і чекає узгодження з Нацбанком України. Восени монобанк завершить інтеграцію з американським майданчиком з торгівлі цінними паперами.
Також Гороховський анонсував проект електронної сім-карти.
"Глибока інтеграція з мобільним оператором. Все буде просто і красиво", - зазначив Гороховський. Розробка цієї послуги знаходиться на стадії завершення, реліз запланований на серпень.
На липень-серпень співзасновник monobank ще обіцяє так званий еквайринг здорової людини - зараз йде його активна розробка. Еквайринг - це можливість для підприємства приймати безготівкову оплату товарів і послуг пластиковими картами.
Восени 2021 українцям обіцяють "глибоку інтеграцію з провідним американським майданчиком з торгівлі цінними паперами". Зараз йде активна розробка.
Легалізація біткоїна
6 червня 2021 року стало відомо про те, що президент Сальвадору Найіб Букеле має намір направити в Конгрес законопроект про легалізацію біткоїна. Президент Сальвадору вважає, що це допоможе людям "за межами формальної економіки" отримати доступ до фінансів.
9 червня 2021 року парламент Сальвадору проголосував за визнання біткоіни платіжним засобом.
Як змінювався курс криптовалюти
- У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.
- Ціна криптовалюти 13 березня 2020 року впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.
- 11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюти та стримувати її інфляцію.
- Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".
- Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав в три рази.
- Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долар за монету.
- 22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.
- 4 листопада 2020 року, в день президентських виборів в США курс біткоїна піднявся вище $14 тисяч.
- 18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.
- 16 грудня біткоїн встановив відразу три рекорди.
- 30 грудня 2020 року курс біткоїна піднявся до $29 тисяч.
- Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоїна перевищила $40 тисяч.
- 19 лютого 2021 року Ілон Маск розкрив секрет успіху біткоїна.
- 22 лютого 2021 року ціна біткоїна перевищила $58 тисяч.
- 13 квітня 2021 року біткоїн в ході торгів перевищив $ 62,7 тис., оновивши історичний максимум.
- 22 травня Ілон Маск Ілон зробив вибір між звичайними грошима і криптовалютою.
- 23 квітня 2021 року біткоїн обвалився до рекордного мінімуму.
- 27 травня 2021 року Ілон Маск захотів зробити криптовалюту стабільною і "підняв" курс біткоїна.
- 4 червня 2021 року жарт Ілона Маска обвалив курс біткоїна.
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